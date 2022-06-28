院校灣區拓版圖突破局限

本港高等教育界在過去二十五載蓬勃發展，政府資助大學和自資院校各踞江山，有私立院校升格大學，亦有資助大學率先「北上」建內地分校，到《粵港澳大灣區發展規劃綱要》出台後，八大之中的六間大學，加上都會大學（見表），都已經或計劃落地大灣區發展校區。
浸大中大內地設校獲力撐
對大灣區及本地教育發展素有研究的莫家豪，分析本港大學到內地辦學歷程，指○五年浸會大學首到珠海合作辦學，初期廣東省政府對此猶豫，後來院校愈辦愈好，逐漸收生水平達到一線，而獲政府支持；一四年中文大學到深圳設分校，起點較浸大當年高，深受當地政府支持，擬借中大之力協助發展優秀的大學群。到一八年，科技大學宣佈落地廣州南沙，更是大受追捧，「不止因科大世界排名高，還有科技和研究水平，配合到廣州的創科發展方向。」他指嶺大因學科性質，雖未滿足內地城市創科發展需要，亦能夠憑擅長的學科和內地院校辦聯合課程，互相合作「加分」。
莫家豪指，內地政府不乏財政資源投放大學教研，笑稱單是清華大學一年經費，已比本港八大一年加起來多。「如果互補，資源共享，發展更強的科研實力，能鞏固香港在地區內的教育樞紐位置，創造機會給我們的年輕人。」
資源共享 達人才「三贏」
他認為國家鼓勵本港大學到大灣區發展的政策，令本港和內地院校，以及中央自身人才儲備達到「三贏」局面，尤其本港適齡學生人口下跌，若將收生的層面擴闊到六、七千萬人口的大灣區，由本港大學發揮國際性優勢、內地大學發揮產業和研究聯繫，學生將來的學習經驗和就業出路會更廣闊。
同時，大灣區機遇能為大學教育未來發展，吸納世界各地，包括來自內地的人才到港。「試想每年這麼多人考高考，頂尖的一批人選擇來港讀書，他們也是將來的儲備人才。」他指縱然這些學生讀完未必留港發展，但他們取得香港學位、對港有所認識，將來返回內地或其他地方工作，具備的香港經驗都成為「聯繫點」，作為未來發展的橋樑。