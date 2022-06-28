院校灣區拓版圖突破局限

■嶺南大學副校長莫家豪認為，院校到大灣區辦學能突破本地局限。

香港被譽為亞洲教育樞紐，彈丸之地有多所世界排名前百的大學，近年多校先後「北上」大灣區擴展版圖。熟悉本港高等教育發展的嶺南大學副校長莫家豪認為，本地適齡學生減少，要吸納來自世界各地的人才是未來發展重點，到大灣區辦學能突破大學在本地的局限，亦擴闊本港年輕人的學習經驗和就業出路。本港高等教育界在過去二十五載蓬勃發展，政府資助大學和自資院校各踞江山，有私立院校升格大學，亦有資助大學率先「北上」建內地分校，到《粵港澳大灣區發展規劃綱要》出台後，八大之中的六間大學，加上都會大學（見表），都已經或計劃落地大灣區發展校區。浸大中大內地設校獲力撐對大灣區及本地教育發展素有研究的莫家豪，分析本港大學到內地辦學歷程，指○五年浸會大學首到珠海合作辦學，初期廣東省政府對此猶豫，後來院校愈辦愈好，逐漸收生水平達到一線，而獲政府支持；一四年中文大學到深圳設分校，起點較浸大當年高，深受當地政府支持，擬借中大之力協助發展優秀的大學群。到一八年，科技大學宣佈落地廣州南沙，更是大受追捧，「不止因科大世界排名高，還有科技和研究水平，配合到廣州的創科發展方向。」他指嶺大因學科性質，雖未滿足內地城市創科發展需要，亦能夠憑擅長的學科和內地院校辦聯合課程，互相合作「加分」。莫家豪指，內地政府不乏財政資源投放大學教研，笑稱單是清華大學一年經費，已比本港八大一年加起來多。「如果互補，資源共享，發展更強的科研實力，能鞏固香港在地區內的教育樞紐位置，創造機會給我們的年輕人。」資源共享 達人才「三贏」他認為國家鼓勵本港大學到大灣區發展的政策，令本港和內地院校，以及中央自身人才儲備達到「三贏」局面，尤其本港適齡學生人口下跌，若將收生的層面擴闊到六、七千萬人口的大灣區，由本港大學發揮國際性優勢、內地大學發揮產業和研究聯繫，學生將來的學習經驗和就業出路會更廣闊。同時，大灣區機遇能為大學教育未來發展，吸納世界各地，包括來自內地的人才到港。「試想每年這麼多人考高考，頂尖的一批人選擇來港讀書，他們也是將來的儲備人才。」他指縱然這些學生讀完未必留港發展，但他們取得香港學位、對港有所認識，將來返回內地或其他地方工作，具備的香港經驗都成為「聯繫點」，作為未來發展的橋樑。