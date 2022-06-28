警方在會展高鐵站等地高調設防 傳習近平到訪科學園員工將限制出入

■進入科學園路，有大型慶祝香港回歸祖國二十五周年牌坊及旗幟。

臨近七一回歸紀念日，警方已在會展、西九龍高鐵站、科學園等地區高調設防。有消息指，國家主席習近平會到訪科學園，園方指周四將舉行創科活動，屆時員工將限制出入。有消息指，國家領導人可能在深圳或廣州搭高鐵來港，即日來回，不會在港逗留。警方高度戒備，昨續派出逾百名機動部隊人員分成多批進入地盤巡查，設有全黑玻璃配鐵絲網、車頂加裝多個監察鏡頭的新型「戰術巴士」，亦停泊在高鐵站附近準備，另有警員在現場站崗。另外，警方繼續在灣仔會議展覽中心一帶加強佈防，主要道路設有水馬陣，昨有一批植物盆栽抵達金紫荊廣場，疑作佈置之用。而屬潛在「視察景點」的科學園昨亦有警車曾在附近巡邏。有記者到場視察，進入科學園路有大型慶祝香港回歸祖國二十五周年牌坊及旗幟。科學園則宣佈周四當日下午會封路，而員工當日下午二時起仍在園區內工作，將會被限制留在所在大樓或指定公共空間。另有身穿保護衣的工作人員在園內會所的大門、座椅等位置採集樣本。全國人大代表葉國謙預料，習近平應會來港出席典禮，但行程一定不會像五年前一樣，預料今次只會短時間逗留。全國人大常委譚耀宗指習近平日理萬機都答應出席慶祝活動，已反映對特區的重視。民政事務局慶典統籌辦公室前日向出席七一回歸活動的嘉賓發電郵提醒防疫措施時，未有使用密件副本，導致超過四百名嘉賓的電郵地址外洩，據了解包括特首辦主任等。政府發言人指事件屬人為錯誤，深表歉意。