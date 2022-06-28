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坪石邨旗海消失

2022-06-28 列印
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因應「七一」大日子，有屋邨出現「旗海」慶祝，但掛上的國旗及區旗卻遭蓄意破壞，當中牛頭角坪石邨，有大廈的互助委員會因擔心國旗及區旗再被人塗污及偷竊，故將旗幟全部收起。有關案件列作侮辱國旗及盜竊，暫時未有人被捕。新民黨立法會議員李梓敬指留意到坪石邨所懸掛的國旗和區旗被全數移除，但他不認同這做法，「人哋愈唔想我哋掛，我哋就愈要掛」。
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