疫情下校外教育機構出現困難 專業協會獲教大支持提供支援

有見業界出現困難，投身校外教育行業10多年的鄧家豪（Gary）於前年創立香港校外教育及培訓專業協會（培協），更在今年推出資助及支援計劃幫助業界。計劃除了提供高達3萬元的現金資助予校外教培機構外，Gary亦善用修讀香港教育大學（教大）領導創新型學習組織文學碩士所建立的專業網絡，與教大教育政策與領導學系合辦教育論壇，與校外教育同工探討有效的網上教學，吸引180位同工參與。
談及推出支援計劃的原因，Gary指︰「校外教育可以與校內教育分工合作，校外教育機構能更迅速地調動資源以迎合學生個人的學習需求，並為學校引入教育資源，因此這些機構的工作亦值得重視。」Gary的碩士班同學陳兆東作為小學副校長，亦認同校外教育機構能提供額外的人手及課程配套，讓學校善用課後及假期，按校本需要為學生提供更多元化的學習經歷，優化學校課程，他舉例指︰「我們學校的VEX IQ 機械人培訓及無人機群飛課程便是由校外機構提供培訓，機構人員具備專業知識和器材，支援並讓學生多參與校外比賽，豐富學習經歷。」
在疫情下，除了資金和技術困難，行內長期缺乏規範，難免良莠不齊，因此Gary認為需要推動行業專業化來「治本」，這也是他創立培協的原因之一。他倡議建立業內專業培訓及評審制度，保障學生、家長及同工的權益。
為了推動行業專業化，以及提升自己的管理和創新能力，Gary於去年修讀教大領導創新型學習組織文學碩士(LILO)。他認為課程聚焦教育管理和領導，很貼合校外教育人員的實際需要，他說︰「與傳統課程不同，LILO的學習模式很創新，其中創新發展項目一科，我們須為自己的機構提出創新的構想和實施方案，並錄製短片，把方案推薦給投資者或高層。我的項目是紀錄學生學習經歷和成績的數據庫，結合AI，可以為學生提供學習建議。」另外，課程也設有「虛擬諮詢」，讓Gary可以與經驗豐富的專業人士進行6-8周的深入交流。LILO更與劍橋大學國際考評部合作，Gary修畢課程和完成相關要求後，便可獲得劍橋教育領導力國際文憑。
今年9月Gary會於教大升讀博士，期望進一步發揮所學，繼續推動校外教育專業化，促進校外教育與教育界的創新協作。
香港教育大學領導創新型學習組織文學碩士
MA in Leading Innovative Learning Organizations(LILO)
詳情︰www.LILO.EdUHK.hk
查詢︰lilo@eduhk.hk