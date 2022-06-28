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疫情下校外教育機構出現困難 專業協會獲教大支持提供支援

2022-06-28 列印
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疫情爆發，在「停課令」的規管下，校外教育機構的生計備受衝擊，加上需要在短時間內轉用網上教學，導師欠缺相關訓練，課堂模式的轉變和行內質素參差的問題亦為業界帶來挑戰。

有見業界出現困難，投身校外教育行業10多年的鄧家豪（Gary）於前年創立香港校外教育及培訓專業協會（培協），更在今年推出資助及支援計劃幫助業界。計劃除了提供高達3萬元的現金資助予校外教培機構外，Gary亦善用修讀香港教育大學（教大）領導創新型學習組織文學碩士所建立的專業網絡，與教大教育政策與領導學系合辦教育論壇，與校外教育同工探討有效的網上教學，吸引180位同工參與。

談及推出支援計劃的原因，Gary指︰「校外教育可以與校內教育分工合作，校外教育機構能更迅速地調動資源以迎合學生個人的學習需求，並為學校引入教育資源，因此這些機構的工作亦值得重視。」Gary的碩士班同學陳兆東作為小學副校長，亦認同校外教育機構能提供額外的人手及課程配套，讓學校善用課後及假期，按校本需要為學生提供更多元化的學習經歷，優化學校課程，他舉例指︰「我們學校的VEX IQ 機械人培訓及無人機群飛課程便是由校外機構提供培訓，機構人員具備專業知識和器材，支援並讓學生多參與校外比賽，豐富學習經歷。」

在疫情下，除了資金和技術困難，行內長期缺乏規範，難免良莠不齊，因此Gary認為需要推動行業專業化來「治本」，這也是他創立培協的原因之一。他倡議建立業內專業培訓及評審制度，保障學生、家長及同工的權益。

為了推動行業專業化，以及提升自己的管理和創新能力，Gary於去年修讀教大領導創新型學習組織文學碩士(LILO)。他認為課程聚焦教育管理和領導，很貼合校外教育人員的實際需要，他說︰「與傳統課程不同，LILO的學習模式很創新，其中創新發展項目一科，我們須為自己的機構提出創新的構想和實施方案，並錄製短片，把方案推薦給投資者或高層。我的項目是紀錄學生學習經歷和成績的數據庫，結合AI，可以為學生提供學習建議。」另外，課程也設有「虛擬諮詢」，讓Gary可以與經驗豐富的專業人士進行6-8周的深入交流。LILO更與劍橋大學國際考評部合作，Gary修畢課程和完成相關要求後，便可獲得劍橋教育領導力國際文憑。

今年9月Gary會於教大升讀博士，期望進一步發揮所學，繼續推動校外教育專業化，促進校外教育與教育界的創新協作。
香港教育大學領導創新型學習組織文學碩士
MA in Leading Innovative Learning Organizations(LILO)
詳情︰www.LILO.EdUHK.hk
查詢︰lilo@eduhk.hk


■投身校外教育行業10多年的Gary創立專業協會，並推出支援計劃幫助業界。
■投身校外教育行業10多年的Gary創立專業協會，並推出支援計劃幫助業界。
■仁濟醫院陳耀星小學副校長陳兆東指校外教育機構可以幫助學校按校本需要為學生提供更多元化的學習經歷，例如各類型的STEM及運算思維課程，有助學校持續優化校本課程。
■仁濟醫院陳耀星小學副校長陳兆東指校外教育機構可以幫助學校按校本需要為學生提供更多元化的學習經歷，例如各類型的STEM及運算思維課程，有助學校持續優化校本課程。
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