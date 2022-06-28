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新地十項活動慶回歸 郭炳聯：對香港前景充滿信心

2022-06-28 列印
■新鴻基地產發展有限公司，將舉辦十項慶祝回歸活動。
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新鴻基地產發展有限公司將舉辦十項慶祝回歸活動，活動分為兩大類別，分別為慶賀回歸二十五周年祝賀訊息展示和宣傳，以及各種面向不同群眾的公開慶賀活動，包括在全港最高的建築物—環球貿易廣場（ICC）、新鴻基中心，以及中環廣場三棟標誌性大廈，佈置回歸二十五周年祝賀燈飾；協辦《今朝更好看——慶祝香港回歸祖國25周年藝術名家作品展》等。
新地主席兼董事總經理郭炳聯表示：「新地對香港的前景充滿信心，相信在新一屆特區政府領導下，香港必定繼續繁榮安定。」
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