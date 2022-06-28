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科興贊助乘車活動 九巴一號線免費乘搭

2022-06-28 列印
■九巴將舉辦由科興控股（香港）有限公司贊助的免費乘車活動。
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九巴宣佈，將於七月一日香港回歸二十五周年紀念當日，舉辦由科興控股（香港）有限公司贊助的免費乘車活動，全港市民當日可免費乘搭九巴一號線，由竹園邨來往尖沙咀碼頭。
活動當天，一號線的頭班車至尾班車，乘客可無限次免費乘搭。

一號線途經油尖旺、九龍城等九龍區心臟地帶，除了可以沿彌敦道穿梭油尖旺享受購物樂趣，又可深入九龍城舊區，或在九龍城內街嘗盡各地美食。
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