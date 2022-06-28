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澳門下輪全民檢測 研兒童豁免

2022-06-28 列印
■澳門今完成第三輪全民核酸檢測，今輪疫情累計三百九十一人染疫。
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澳門新冠疫情持續，今輪疫情累計三百九十一人染疫。當地今天完成第三輪全民核酸檢測；當局會研究，能否豁免兒童參與下一輪全民核酸檢測。

今輪疫情增至三百九十一宗陽性個案，當中一名六十歲女病人列作重症個案，現時情況穩定。感染應變協調中心公佈，該名六旬女病人是長期病患者，已接種三劑疫苗，因呼吸不暢，血氧含量低，驗血及胸部CT進一步檢查顯示雙側肺炎，正接受治療及新冠肺炎抗病毒藥物治療。

協調中心表示，隨着市民減少外出接觸社區，特別是兒童都留在家中時，當局便可從風險上作評估，並考慮到家長可確認其兒童沒有接觸社區的情況下，研究能否豁免兒童參與下一輪全民核酸檢測。
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