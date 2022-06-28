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社交距離措施 延續至下月中

2022-06-28 列印
■蘭桂坊有酒吧派發快測套裝，給客人即場檢測。
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政府昨公佈，諮詢並徵得候任行政長官辦公室同意後，決定延續現行的社交距離措施十四天，包括繼續要求所有酒吧、酒館、夜店及夜總會的顧客，必須在進入處所前先進行快速測試並取得陰性結果，生效期間為本月三十日至下月十三日。
田北辰倡港人檢疫減至3日

此外，就近日社會有聲音要求政府檢視入境防疫政策，實政圓桌立法會議員田北辰建議政府，考慮把港人旅客檢疫期，由七日縮減至三日，其後四日則進行閉環式活動並每日要做核酸檢測；現時，本港不少處所需要疫苗通行證，可憑此紀錄作追蹤。
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