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中電：第二組電纜通電完成

2022-06-28 列印
■元朗早前有電纜橋爆炸起火。
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元朗早前有電纜橋爆炸起火，導致屯門、元朗及天水圍大停電。中華電力昨表示，繼上周五為第一組高壓電纜通電後，昨晨四時為第二組電纜通電，進一步提升區內電纜供電能力及穩定性。中電又指，目標爭取在今天完成餘下一組電纜的通電工作。另外，中電前日聯同消防處、警方、機電工程署及政府化驗所人員到現場檢查，包括進入電纜橋視察及蒐證。中電與相關政府部門商討後，為免阻塞該處明渠，將於未來數天逐步移走電纜橋。

政府日前已收到中電就電纜橋火警提交的初步報告，交代事件發生經過、即時補救措施、搶修進度及改善方向。
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