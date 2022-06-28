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採購代理騙案 56元佣金騙35000元

2022-06-28 列印
■騙徒先發放五十六元佣金作「甜頭」以博信任，受害人再將三萬五千元存入對方指定的一個帳戶。
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有女子墮網上刷單員騙案，早前透過招聘廣告應徵成為「採購代理」刷單收佣，騙徒先發放五十六元佣金作「甜頭」以博信任，受害人再將三萬五千元存入對方指定的一個帳戶，詎料對方去如黃鶴，她始知被騙便報案求助。
  警方前晚約十一時接獲一名三十七歲姓杜女子報案，指早前回應社交平台求職群組內的招聘廣告，充當網上採購代理，於購物平台以點擊購物推高商家名氣以賺取佣金。
  據悉，騙徒初時曾指示杜女將六百九十九元存入指定的帳戶以作平台購物之用，未幾獲發七百五十五元，即有五十六元佣金，受害人再把約三萬五千元存入；惟其後事主與騙徒失去聯絡。
  案件列「以欺騙手段取得財產」，暫未有人被捕。警方提醒市民，騙徒的招聘廣告以「搵快錢」、「高人工」等作招徠，對應徵者年齡、學歷沒有特別要求。
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