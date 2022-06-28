採購代理騙案 56元佣金騙35000元

警方前晚約十一時接獲一名三十七歲姓杜女子報案，指早前回應社交平台求職群組內的招聘廣告，充當網上採購代理，於購物平台以點擊購物推高商家名氣以賺取佣金。
據悉，騙徒初時曾指示杜女將六百九十九元存入指定的帳戶以作平台購物之用，未幾獲發七百五十五元，即有五十六元佣金，受害人再把約三萬五千元存入；惟其後事主與騙徒失去聯絡。
案件列「以欺騙手段取得財產」，暫未有人被捕。警方提醒市民，騙徒的招聘廣告以「搵快錢」、「高人工」等作招徠，對應徵者年齡、學歷沒有特別要求。
近月多雨，蚊患殺到。食環署公佈五月白紋伊蚊誘蚊指數為二級，即蚊子分佈頗為廣泛，但本報登入署方網頁，發現部份地區六月的蚊患指數勁升，上水的白紋伊蚊誘蚊指數達五成五，比五月大升逾兩倍，而掃管笏六月的指數為...
2022-06-28
內地極端天氣持續，繼華南地區出現暴雨洪水後，重慶周日亦遭遇暴雨來襲，導致市內多個地方嚴重水浸，公路積水成河，不少車輛都被困水中。重慶市氣象台在周日晚間十一時二十分，發出暴雨橙色預警信號，市內多個地方出...
2022-06-28
七國集團周日起展開一連三日峰會，宣佈啟動「全球基礎設施和投資夥伴關係」倡議，目的在五年內籌集六千億美元資金，支持發展中國家的基建項目，以抗衡中國「一帶一路」政策。七國集團峰會周日起一連三日，在德國巴戈...
2022-06-28
由信和、嘉華及招商局合作發展的日出康城凱柏峰I，日前公佈首批128伙，折實均呎17888元，入場價619.5萬起，並已向外開放示範單位及收票，料短期內開售。由信和、嘉華及招商局合作發展的康城凱柏峰I，...
2022-06-25
上周五美股造好，港股跟隨外圍高開257點後升幅擴大，重上22000關，最多曾升3.2%，創一個月最大升幅及近3個月高位。惟受騰訊（700）被南非大股東Naspers減持拖累，港股尾市升幅收窄，恒指收報...
2022-06-28
有人辭官歸故里，有人漏夜趕科場，說的是周二南美自由盃十六強首回合，哥連泰斯主場大戰小保加，陣中各自的前英超兵韋利安和馬高斯盧祖，以及備受曼城垂青的客軍新星些巴路斯。些巴路斯獲前意大利國腳迪羅斯封為小猴...
2022-06-28
高海寧（高Ling）和張振朗主演的新劇《童時愛上你》昨晚首播，台前幕後昨午出席宣傳活動。談到早前被傳「扭計」不續約TVB，高Ling強調未約滿，雙方一直有洽談，公司方面有誠意，她亦直言已獲加薪，並否認續約換獎的傳聞。高海寧（高Ling）、張振朗、胡楓和袁文傑等，昨日齊出席TVB（無線）新劇《童時愛上你》宣傳活動，相隔半年未在港公開亮相的高Ling，甫見記者即說：「我返嚟嘞，大家好！」當她被問到與振朗在劇中有否親熱鏡頭時，振朗就搶答說：「我唔搞O靚妹㗎！」高Ling稱，她在劇中的角色遇意外傷及頭部，變成僅有8歲智商，故和振朗是純潔的愛，但有一幕因她不懂穿戴胸圍，浴後沒戴胸圍就...
2022-06-28
新冠肺炎疫情慢慢升溫，與此同時，多區白紋伊蚊誘蚊器指數勁升，反映近月潮濕多雨，有利蚊蟲的滋生。有區議員近日收到居民交來燈飾中，殘留大量蚊屍，擔心蚊患來臨，影響家人健康。港府必須採取行動，防範香港步新加...
2022-06-28
「天天得樂」雖來自榜尾馬房，但難得準繩度極高。近期此駒從三班回到四班後跑了三仗，雖然未能取得第三捷，但以之作為秤馬的指標，亦提供了很有用的資訊。第一場五班一二○○米。以714場次為例，「天天得樂」在相...
2022-06-28