港中小企「拍爛手掌」 倡增隔離酒店名額 內地入境檢疫縮至7+3

香港回歸二十五周年前夕，內地送禮。國務院宣佈，入境人士在酒店檢疫和家居隔離的日數，由原先十四天和七天，縮短至七天及三天，期間須完成六次核酸檢測，實施日期暫未公佈。本港中小企代表得知消息後，形容會員「拍爛手掌」支持，同時建議內地增加每日檢疫酒店的名額。



國務院公佈新修訂的疫情防控方案，將密切接觸者及入境人士的隔離管控時間，由原本的十四日集中隔離醫學觀察及七天居家健康檢測，縮短為七天集中隔離醫學觀察和三天居家健康檢測。集中隔離期間，相關人士須完成五次核酸檢測；居家健康檢測時，最後一日須完成一次核酸檢測。至於密切接觸者的密切接觸者，則由七天集中隔離醫學觀察，改為七天居家隔離醫學觀察，期間須做三次核酸檢測。

須完成六次檢測



衞健委解釋，研究發現Omicron變種病毒平均潛伏期為兩至四天，因此七天內能檢出絕大部份患者，強調優化防控工作，絕不是放鬆防控，目標是要更加科學精準，而各地各部門亦要嚴格執行新措施。疾控局副局長雷正龍亦指，近一個月來，中國疫情防控總體形勢向穩趨好，為優化調整防控方案創造了窗口期，因此作修訂。



中小型企業聯合會會長麥美儀向本報表示，獲知消息後，中小企聯合會群組立刻「拍爛手掌」支持。疫情前，不少內地設廠的會員至少每周回港一次，但現時回港後，只能相隔數月，再回內地，因檢疫期實在太長。當局將日數減半，相信鼓勵更多商界人士來往兩地。



麥指，如從陸路經深圳回內地，須先通過「健康驛站」預約檢疫房間，現時每日只有八百個名額，十分難搶，日後內地縮短檢疫期，亦應增加名額。她建議，當局可為商界預留名額，大約每日五千個，要求進入內地後可實施「點對點閉環管理」。

廠商會：期盼已久



廠商會會長史立德歡迎新措施，形容是「期盼已久」，但國務院現時未公佈何時生效，及會否取消入境配額限制等，希望當局稍後能交代細節。香港菁英會創會主席施榮忻指，香港與內地通關，對兩地經濟復甦至為重要，因此已建議新一屆特區政府向中央提出請求，設立一條閉環管理的特殊通道，先讓兩地商界人員往來，其後逐步拓展至探親及旅遊人士，再實現全面通關。