任睇No.1
  • 29º
  • 82%
  • 2022年6月29日 星期三
熱門： 回歸習近平珍寶海鮮舫林作科學園

日報新聞 > 港聞

涉11群組爆疫澳門增至414確診

2022-06-29 列印
■澳門衞生局表示，視乎本輪核檢最終結果，再公佈下一步措施。資料圖片
Previous Next

澳門新一波疫情仍未緩和，澳門衛生局傳染病防控處處長梁亦好說，累計陽性病例增至四百一十四宗，另有三十七宗初步陽性個案。前日公佈的唯一一名重症患者，目前情況穩定。衛生局表示，目前患者涉及十一個群組，其中四十八人未找到關聯，意味有部份患者未找到感染源頭，有傳播風險。至於是否需再做全民核檢，局方回應指，要視乎本輪核檢的最終結果，分析後再公佈下一步措施。

內地單日新增二十二宗新冠本土病例，深圳佔五宗，北京及上海均無新個案。上海迪士尼樂園將於明天恢復營運，遊客須持有綠色「隨申碼」，以及七十二小時內核酸檢測陰性證明。■從陸路經深圳回內地，須先通過「健康驛站」預約檢疫房間。資料圖片
■從陸路經深圳回內地，須先通過「健康驛站」預約檢疫房間。資料圖片
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
Black Wolfberry Summer Redemption 2022
《23/24小一入學家長天書》《23/24直資‧私立‧國際小學完全手冊》
下載星島頭條App
hd