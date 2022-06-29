涉11群組爆疫澳門增至414確診

■從陸路經深圳回內地，須先通過「健康驛站」預約檢疫房間。資料圖片

澳門新一波疫情仍未緩和，澳門衛生局傳染病防控處處長梁亦好說，累計陽性病例增至四百一十四宗，另有三十七宗初步陽性個案。前日公佈的唯一一名重症患者，目前情況穩定。衛生局表示，目前患者涉及十一個群組，其中四十八人未找到關聯，意味有部份患者未找到感染源頭，有傳播風險。至於是否需再做全民核檢，局方回應指，要視乎本輪核檢的最終結果，分析後再公佈下一步措施。內地單日新增二十二宗新冠本土病例，深圳佔五宗，北京及上海均無新個案。上海迪士尼樂園將於明天恢復營運，遊客須持有綠色「隨申碼」，以及七十二小時內核酸檢測陰性證明。