慶典辦涉犯低級錯誤 洩漏逾400嘉賓電郵

民政事務局慶典統籌辦公室懷疑犯了低級錯誤，在寄送電郵提醒出席七一慶回歸活動人士有關防疫措施時，未使用密件副本，意外泄漏逾四百名出席嘉賓的電郵。據悉，當中包括特首辦主任陳國基和多名立法會議員。

指屬人為錯誤 民政局致歉



民政事務局回應傳媒查詢時指出，事件屬人為錯誤，為有關人士帶來不便，深表歉意，並已就事件通知個人資料私隱專員公署，並提醒前線員工避免再發生。



另外，有嘉賓的邀請函上所通知入住的酒店中英文對照出錯，其後更正。經民聯議員林健鋒批評，如屆時多名嘉賓去錯酒店，或會造成混亂，認為重要的慶典活動，不應連番出錯。