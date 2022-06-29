六大紀律部隊為港遮風擋雨

香港回歸祖國二十五年以來，曾經歷非法佔中、旺角暴動、反修例等社會風波，保安局局長鄧炳強接受專訪，詳談局方帶領六大紀律部隊守護香港、維護國家安全所面臨的挑戰與成果，並對各部隊為港遮風擋雨、止暴制亂、協助抗疫等工作表示高度讚揚，同時強調《香港國安法》的實施不但協助香港由亂轉治，也有助維護良好營商環境，相信香港在背靠祖國、面向世界、粵港澳大灣區及《十四五規劃綱要》等優厚條件支持下，疫情過後的發展充滿機遇，惟香港仍面對本土恐怖主義的威脅，執法部門會全力偵查及防範，局方亦會積極進行《基本法》第二十三條立法工作，以堵塞國安缺口，解除恐怖主義威脅。



保安局局長鄧炳強表示，香港回歸祖國二十五年來，保安局及六大紀律部隊在不同時期面對不同挑戰，當中一九年「黑暴」最為嚴峻，有關暴力示威其實是外部勢力發起的顏色革命，目的是搞亂香港、奪權、危害香港及國家安全，猶幸警隊和其他紀律部隊組成的特務警察無畏無懼，縱使被「起底」、被襲擊仍堅守崗位止暴制亂，對此表示由衷感激，亦感受到他們對社會、市民和國家的忠誠，「能夠與各部隊共事，與有榮焉。」



隨着「黑暴」結束，疫情肆虐香港，保安局帶領紀律部隊參與大量抗疫工作，鄧說人員除了協助進行圍封強檢、病源追蹤、對「口罩令」及「限聚令」等法例進行執法，亦管理大批隔離酒店和社區隔離設施，同時自發組成遺體處理隊伍，協助醫院處理堆積的遺體，令死者得到尊重，曾接受醫療訓練的隊伍也主動支援醫管局的工作，對此十分感動及引以為傲，「發揮了紀律部隊的精神！」

遇襲遭抹黑仍堅守崗位



談及未來治安方面的挑戰，鄧說雖然去年全年罪案率比前年增加百分之一點九，案件宗數多了約一千二百宗，但其實傷人等暴力罪案、行劫和爆竊的宗數比一八年更低，只因網上行騙為主的騙案大增三千多宗而導致罪案率增加，整體治安已回復良好，但由於「黑暴」孕育了本土恐怖主義，或會發生孤狼式恐襲，甚或在交通工具或法院放置爆炸品，而當中可能涉及複雜的地緣政治，外部勢力希望破壞香港穩定，從而影響國家安全，故此執法部門會全力防範，並密切留意國際恐怖活動情況，例如早前位於巴基斯坦的孔子學院遭受襲擊值得關注。他又提到，「黑暴」及疫情令緊急救援服務承受很大壓力，會研究如何進一步改善。



《香港國安法》的實施，協助香港回復穩定，但有意見認為香港已成為「警察社會」，鄧表示這些說法純粹抹黑，希望影響市民對政府的信任，重申該法律及《基本法》條文註明保障市民言論、集會及新聞自由，「正正因為《國安法》，市民可以隨意表達自己想法，你想像『黑暴』期間，如果持唔同意見可以被人打到血流披面，仲會被人淋潑易燃液體點火，想問自由何在？」



對於有海外媒體報道《國安法》及嚴格防疫措施令不少外資撤走，鄧說有關說法以偏概全，若以該法律實施之後和之前一年作比較，股市上市集資金額多了五成，每日股票交投量增約七成，初創公司數目增多百分之十二，種種數據顯示《國安法》不但對營商無影響，反而有利，「一九年周圍掟汽油彈，商店被人『裝修』打爛，社會唔會有穩定，邊個願意做生意？」他強調，該法律令營商環境回復正常，雖然疫情影響人流和物流，但香港有堅實的經濟環境，加上背靠祖國、面向世界、粵港澳大灣區及《十四五規劃綱要》的良好基礎，為香港締造非常良好的營商環境，相信疫情紓緩後的發展充滿機遇。

助港締造良好營商環境



香港由亂轉治，市民得以安心外出歡度回歸日假期，鄧炳強總結，社會已回復安全，相信市民任何時間外出也覺得安心，但仍要密切留意本土恐怖主義，不能掉以輕心，保安局及六大紀律部隊會繼續全力維護國家安全，保障香港繁榮安定。