香港高等教育發揮創科能力 助香港提升競爭力建大灣區科研引擎

在2020年全球創新指數排名中，「深圳－香港－廣州」創新集群的創新能力，排名全球第二，可見粵港澳大灣區未來在科技創新方面極具發展潛力，而香港有能力為此作出重大貢獻。
香港具國際都會及
通往中國窗口之獨特優勢
段教授表示﹕「香港擁有多家世界一流的大學，具備雄厚的創新及科研實力。在世界最佳留學城市排名中，香港在大中華區居首位、世界排名15位，而北京排名第25位、台北27位、上海37位。這項優勢直接及間接地讓國家受惠，一方面吸引來自世界各地的學生來升學，同時亦為內地學生提供一個區內極為理想的國際化學習環境。香港的優勢不限於作為國際金融中心的地位，更具備經濟發展的影響力、完善的法律制度、肩負國際都會及通往內地窗口的角色，是發展世界頂尖教育及科技樞紐的中心之一，有助建立粵港澳大灣區的科研引擎。」
段教授指出﹕「在推動創新科技發展上，人才培訓和招攬是其中一項成功的重要元素。政府在最新推出的傑出創科學人計劃Global STEM Professorship Scheme中投放20億元，旨在透過資助，讓本港的八家大學能夠開出一些較具競爭力的聘用條件，吸引國際優秀的學者來港，進一步推動本地大學在創科教研活動方面的發展。同時，亦成立『InnoHK創新香港研發平台』，積極促進本地大學與世界頂尖院校及科研機構，共同在科學園成立研發中心及實驗室，期望把科研項目於香港落地，日後可以產業化。」
段教授認為，香港要吸納國際創科人才以應對未來瞬息萬變的挑戰，可以推出類似國際最負盛名的國際獎學金項目。同時，他亦指出：「最重要是國際學生畢業後能夠繼續留港發展，可以參考國際教育地區的入境政策，放寬優秀非本地生在香港畢業後留港工作的條件及限制，從而讓他們填補核心技能的空缺，為本地經濟作出貢獻，進而為大灣區創科發展提供動力。」
中大開創教育先河
進駐灣區深耕十六載
香港作為粵港澳大灣區的科研引擎，為區內提供世界級的科研生態系統，將大灣區及全球各地的專業人才聯繫成一個堅實的網絡，有助加快珠三角各地產業轉型及受惠於區內的經濟融合。段教授直言﹕「過去16年，中大與大灣區建立緊密聯繫，跨境協作日趨深廣。過去數年，大灣區創科和研發的領域獲巨額資源，進展驚人，加快對創科人才的需求，也促使創科成為一場接力賽，儘管第一棒跑得好，還需好好地把棒交給隨後的接棒人，才可以在終點勝出。人才是創新的必備條件，本地大學為大灣區培育頂級的創科人才，並跨境設立校園分部和研究機構，對擴充大灣區的高等教育資源、啟動基礎與應用研究的生態系統帶來一定裨益。」
香港高等教育具備一定優勢，要持續發展成為充滿活力、開放、包容和世界領先的大學體系，院校建議加強研究及創新能力，發展知識型經濟及擴大與業界或公私營機構發展校企實習課程模式，以提升本地畢業生及企業的競爭力。