香港高等教育發揮創科能力 助香港提升競爭力建大灣區科研引擎

■中大(深圳)是一間綜合研究型大學，以中大沙田校園為藍本，積極提供融合東西方特色的優秀高等教育。

■中大校長段崇智教授表示，香港科研匯聚全球最頂尖的研究人員，有效促進內地與國際接軌，有助國家的創新科技發展。

■深圳先進技術研究院

香港人口750萬卻擁有五間全球百大大學，證明香港高等教育表現優秀，而本地三家大學更晉身全球十大最國際化大學，具連結國際的實力，成為大中華地區學生的留學首位。香港中文大學校長段崇智教授表示，香港要真正發揮創科能力，除了吸引國際知名創科學者及表現優秀且具潛質的研究員來港推動創科教研活動外，亦要採用創新思維和嶄新教學模式，例如「在學˙在職計劃」，推動學生透過企業體驗式學習，加強專業技能和業界網絡，讓他們畢業後更有效地獲得就業及工作發展機會。在2020年全球創新指數排名中，「深圳－香港－廣州」創新集群的創新能力，排名全球第二，可見粵港澳大灣區未來在科技創新方面極具發展潛力，而香港有能力為此作出重大貢獻。香港具國際都會及通往中國窗口之獨特優勢段教授表示﹕「香港擁有多家世界一流的大學，具備雄厚的創新及科研實力。在世界最佳留學城市排名中，香港在大中華區居首位、世界排名15位，而北京排名第25位、台北27位、上海37位。這項優勢直接及間接地讓國家受惠，一方面吸引來自世界各地的學生來升學，同時亦為內地學生提供一個區內極為理想的國際化學習環境。香港的優勢不限於作為國際金融中心的地位，更具備經濟發展的影響力、完善的法律制度、肩負國際都會及通往內地窗口的角色，是發展世界頂尖教育及科技樞紐的中心之一，有助建立粵港澳大灣區的科研引擎。」段教授指出﹕「在推動創新科技發展上，人才培訓和招攬是其中一項成功的重要元素。政府在最新推出的傑出創科學人計劃Global STEM Professorship Scheme中投放20億元，旨在透過資助，讓本港的八家大學能夠開出一些較具競爭力的聘用條件，吸引國際優秀的學者來港，進一步推動本地大學在創科教研活動方面的發展。同時，亦成立『InnoHK創新香港研發平台』，積極促進本地大學與世界頂尖院校及科研機構，共同在科學園成立研發中心及實驗室，期望把科研項目於香港落地，日後可以產業化。」段教授認為，香港要吸納國際創科人才以應對未來瞬息萬變的挑戰，可以推出類似國際最負盛名的國際獎學金項目。同時，他亦指出：「最重要是國際學生畢業後能夠繼續留港發展，可以參考國際教育地區的入境政策，放寬優秀非本地生在香港畢業後留港工作的條件及限制，從而讓他們填補核心技能的空缺，為本地經濟作出貢獻，進而為大灣區創科發展提供動力。」中大開創教育先河進駐灣區深耕十六載香港作為粵港澳大灣區的科研引擎，為區內提供世界級的科研生態系統，將大灣區及全球各地的專業人才聯繫成一個堅實的網絡，有助加快珠三角各地產業轉型及受惠於區內的經濟融合。段教授直言﹕「過去16年，中大與大灣區建立緊密聯繫，跨境協作日趨深廣。過去數年，大灣區創科和研發的領域獲巨額資源，進展驚人，加快對創科人才的需求，也促使創科成為一場接力賽，儘管第一棒跑得好，還需好好地把棒交給隨後的接棒人，才可以在終點勝出。人才是創新的必備條件，本地大學為大灣區培育頂級的創科人才，並跨境設立校園分部和研究機構，對擴充大灣區的高等教育資源、啟動基礎與應用研究的生態系統帶來一定裨益。」香港高等教育具備一定優勢，要持續發展成為充滿活力、開放、包容和世界領先的大學體系，院校建議加強研究及創新能力，發展知識型經濟及擴大與業界或公私營機構發展校企實習課程模式，以提升本地畢業生及企業的競爭力。