促進祖國香港兩地婦女攜手共進 港區婦聯代表聯誼會架溝通橋樑

■2021年9月29日，港區婦聯代表聯誼會舉辦「2021政府施政報告政策建議發佈會」

■2019年6月15日，港區婦聯代表聯誼會舉行2019上海實習計劃- 「 “滬”動創新」啟動禮

■2012年7月16日，港區婦聯代表聯誼會組織港區婦聯執委、特邀代表赴京考察交流，拜訪國務院港澳辦

港區婦聯代表聯誼會始終堅持貫徹落實「一國兩制」方針政策，踐行「愛國者治港」原則，積極發揮女性獨特作用，發揮婦聯優勢共建美好家園。港區婦聯代表聯誼會第七屆會長、全國婦聯執委、全國人大代表、香港立法會議員陳曼琪律師表示，港區婦聯代表聯誼會努力推動特區政府加大資源投入婦女事務和訂立女性全面發展政策，促進女性在家庭、職場和社會的全面發展，鞏固家庭為穩定社會的力量和推廣中華文化傳統以鞏固國民身份認同。港區婦聯代表聯誼會亦會定期發布調研報告，反映意見，倡議政策，爭取婦女兒童權益和性別平等，加強與香港基層婦女團體和內地婦聯代表溝通交流協作，在香港和國際社會說好中國故事，發揮巾幗力量，為國為港。港區婦聯代表聯誼會會址位處香港島西營盤，是溝通、聯誼港區婦聯代表，以及聯繫香港地區婦女團體以及內地婦聯的辦事處，既服務會員，亦面向婦女各界和社會。港區婦聯代表聯誼會同時下設菁賢社，廣納傑出青年女性人才作為聯繫會員。踏入第七屆以來，港區婦聯代表聯誼會致力加強與內地婦聯的交流溝通與合作，促進兩地婦女事務融合發展。該會共有4位成員當選第七屆立法會議員，以及87位成員當選為2021年選舉委員會委員，其中包括15位選舉委員會第五界別(全國婦聯港區成員)選任委員，對鼓勵女性積極參與「愛國者治港」建設具積極的作用。慶祝回歸二十五載一起追求幸福家庭陳曼琪會長表示：「2021年接捧第七屆會長後，肩負『十四五』的歷史使命及『愛國者治港』的時代號召的新任務，再適逢今年香港回歸祖國二十五年，港區婦聯代表聯誼會將以『我愛我家』為主題，透過「個人——修身齊家」、「香港——共同家園」和「祖國——家國情懷」三個層面，分享香港回歸祖國25年來的發展變遷，唱嚮愛國愛港愛家心聲，為推進「一國兩制」行穩致遠、落實「愛國者治港」貢獻巾幗力量。通過『家庭』這個紐帶，締造家庭幸福才能維護社會穩定達至國家富強，發揮出家庭家教家風在社會治理中的重要功能，協助市民走向美好的生活。港區婦聯代表聯誼會今年將舉辦一系列的慶回歸活動，彰顯港區婦聯代表的獨特作用，凝聚婦女力量，在香港和國際社會說好中國故事。」支援地區婦女團體協助基層家庭抗疫港區婦聯代表聯誼會除了舉辦活動與會員、市民同慶回歸之盛事外，亦積極以「貼地」方式融入地區工作，希望聯同地區婦女團體服務基層市民，爭取婦女兒童權益。陳會長稱：「2022年初，第五波新冠肺炎疫情再度襲港，港區婦聯代表聯誼會為全力配合特區政府抗擊疫情，並留意到弱勢社群急需抗疫物資，於是即時支援地區基層婦女團體防疫抗疫，於2月投入緊急撥款150萬元開展『2022抗疫緊急支援計劃』(『計劃』)，透過基層婦女團體，將關懷傳送至地區的婦女、兒童和弱勢社群，將抗疫現金及物資迅速分發至基層各單位，協助婦孺長者弱勢戰勝疫境，渡過難關。」聆聽反映女性心聲爭取婦女兒童權益多年來，港區婦聯代表聯誼會積極參與香港社會事務，關注港人尤其是婦女、長者、兒童、弱勢社群所面對的民生問題，並努力傳遞婦女的心聲和意見。港區婦聯代表聯誼會自2016年進行一系列「全港婦女生活滿意指數調查」，分析調查結果，再向政府提交建議書，推動政府加大資源投入婦女事務。陳會長指出，2021年，港區婦聯代表聯誼會曾聯同多位永遠會長及一眾副會長及秘書長就「2020全港婦女生活滿意指數調查」和「香港婦女家庭親子關係調查」向政府反映意見，爭取婦女權益，為政府制定婦女政策和社會治理提供參考。之後更就調查報告再結合多位選委走訪基層婦女團體所聽取的民意，向特區政府提出多項意見和訴求，為政府制定婦女兒童政策、家庭融洽策略和社會治理方針提供參考。彈性利用線上平台推大灣區女子學院陳會長提到﹕「今年是香港回歸祖國二十五周年，為加強不同界別的女性了解國家發展、中華文化及大灣區規劃，將計劃聯同中華女子學院，透過較彈性的線上平台、先行先試的方式推出多項女子課程，預計吸引專業、工商、基層及地區界別婦女團體代表。日後港區婦聯代表聯誼會更會積極與港九新界各區的地區婦女團體緊密合作，共同開展一些合適當區婦女的活動，促進地區和諧。」談到未來發展方向，陳會長直言﹕「港區婦聯代表聯誼會將積極建立女性人才庫，為中華全國婦女聯合會和香港特別行政區政府輸送人才；定期發佈調研報告、反映意見、倡議政策、爭取婦女兒童權益、關注協助弱勢社群、向中華全國婦女聯合會和香港特別行政區政府出謀獻策；加強與全國、省市和自治區婦聯、香港和內地婦女各界友好團體聯繫，共同推動婦女兒童事業全面發展；以及發揮港區婦聯代表獨特作用，積極推廣祖國的發展和成就，向外展示中國價值和中華文化的美好一面。」回歸二十五載 多項精彩活動港區婦聯代表聯誼會為慶祝香港回歸二十五載，將隆重舉辦「慶祝香港回歸祖國二十五周年」系列活動，以「我愛我家」為主題，包括慶「七一」回歸專題論壇和主題活動、學習「中共二十大會議精神」、「迎國慶73周年」等重大安排，通過活動體現和諧共融、民主科學、努力向上的香港，藉此弘揚愛國愛港愛家正能量，以及宣傳港區婦聯代表聯誼會宗旨、方向和理念。7月28日，港區婦聯代表聯誼會將舉辦慶祝香港回歸祖國二十五周年「我愛我家」主題論壇，到時將邀請重量級嘉賓主講，與各界別代表對談，從「個人——修身齊家」、「香港——共同家園」和「祖國——家國情懷」三個層面，共話香港回歸祖國二十五年來的發展，表達對香港和祖國的愛。論壇將採取線下與線上混合模式進行，務求讓更多市民參與，同享回歸的盛事。港區婦聯代表聯誼會的資料港區婦聯代表聯誼會於2009年2月在香港註冊成立，至今十三載，會員人數由成立初期的200多人增至今天620多人，成員由中華全國婦女聯合會港區全國婦聯代表，以及內地32個省市、自治區婦女聯合會港區執委和特邀代表所組成，匯聚香港工商、金融、法律、會計、教育、科技、醫療衛生、社會福利等各界有代表性和影響力的女性精英。