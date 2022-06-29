何栢良收回涉護士言論

禍從口出！港大感染及傳染病中心總監何栢良日前質疑食物及衞生局局長陳肇始的護士專業背景，指她在掌握疫情的諮詢和指揮工作出現「較慢、唔到位或有甩漏嘅情況」，導致本港傷亡慘重，惹來護理界不滿，有二十二個護理專業團體聯署批評其言論。

面對輿論壓力，何栢良昨天回應，指自己從沒有將護士專業和政府表現拉上因果關係，事件為誤會，並收回有關言論，希望公眾將關注聚焦在社會如何復常。