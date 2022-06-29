林鄭fb「最後一帖」 向市民致謝

林鄭月娥的特首任期進入倒數，她昨天分別在官方「facebook」和「IG」帳號分出最後一則帖文。她提到兩個帳號過去五年分別發佈了超過六百和五百則帖文，兩者將於六月三十日結束，林鄭多謝每一位留意她帖文的市民，和不少留言分享感受的讀者。



林鄭在最後一則帖文上載了她在政府總部添馬公園以及在禮賓府的獨照，提到政總的行政長官辦公室和屬法定古蹟的禮賓府，是她五年來工作和生活的地方，她提到同事一直支持她緊湊的工作節奏，為她安排會議、活動、宴請、起居飲食、保安等，勞心勞力，離別在即，大家都感覺有點不捨。林鄭說，回歸二十五周年的重大日子，國家主席習近平將出席慶祝大會暨特區第六屆政府就職典禮，彰顯中央對特區的重視和關懷。又期待習近平在慶回歸25周年之際的重要講話，為特區指明方向，助香港再上新征程。