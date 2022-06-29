熱帶氣旋存變數 七一料有狂風驟雨

天文台指出，南海中部一個廣闊低壓區料在未來一兩日發展為熱帶氣旋，本周後期大致移向廣東西部至海南島一帶，至於強度及路徑仍存在變數。



天文台說，須特別留意七月一日前後，本港風勢頗大及有狂風驟雨，會密切監測該低壓系統在未來幾日的變化，市民在計劃七一長假期活動時，應留意天文台最新天氣資訊及九天的天氣預報。

氣溫34.4度 今年來最熱



另外，高空反氣旋正為華南帶來普遍晴朗及酷熱的天氣，天文台下午錄得最高氣溫三十四點四度，是今年以來的最高溫紀錄。