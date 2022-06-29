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美股中段跌91點

2022-06-29 列印
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有聯儲銀行總裁表示，美國需要進一步加息。市場仍受息口因素困擾，美股三大指數個別發展。

杜指中段報三一三四六點，跌九十一點；納指則報一一三六八點，跌一百五十六點。滙控美國預託證券價格見五十二點一四港元，升零點零九港元；騰訊則見三百六十五港元，跌零點八港元。
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