疑回答乘客查詢 公路停車釀奪命車禍 涉危駕被捕

■輕型貨車司機遺下妻子及年幼子女。

葵涌前天發生奪命車禍，一名巴士車長疑為回答乘客查詢，竟然在公路中線停車，尾隨貨車亦隨即停車，豈料輕型貨車收掣不及，猛撼前車釀「串燒」車禍，輕型貨車司機不幸被夾死。警方經調查後，昨天以涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」罪名拘捕巴士司機。前日下午約十一時，涉事的30X線九巴、中型貨車和輕型貨車，順序沿葵涌道往新界方向行駛，當駛至近港鐵荔景站對開時，據報巴士司機為處理乘客問題，竟在中線上停駛，尾隨的中型貨車見狀收慢。根據流傳的車CAM片段顯示，後至的輕型貨車從慢線切入，疑未料前方有兩車突然在中線停下，驚覺時欲扭軚閃避，惜趕不及，猛撼前車車尾，貨車被衝力推前，再撞向巴士尾，釀成三車「串燒」。輕型貨車司機被夾車廂內，陷入昏迷，由消防及救護員救出，送院後不治。據悉，意外前，有巴士乘客多次向車長查詢路線，車長疑在中線停下以便回答，最終釀成三車相撞。警方調查後，將五十二歲巴士司機拘捕，他涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」。警方嚴厲譴責涉案司機不負責任的駕駛行為，除了對其他道路使用者構成危險，亦漠視人身安全，往往是引致嚴重交通意外的真正原因。警方必定嚴正執法，絕不姑息。死者原與妻子慶生日車禍死者為四十六歲彭姓貨車男司機，與太太育有一對分別十一歲及八歲的子女，從事運輸行業多年，近一年入職新公司，負責運送電器，是家中經濟支柱。其妻子彭太指，丈夫是「好爸爸」，每日朝八晚七，上班前會送一對子女上學，她提及事發當天是自己三十六歲生日，丈夫日前秘密吩咐兒子代訂蛋糕，「原本打算一齊食蛋糕」，詎料發生車禍，事發突然，彭太與子女頓失所依，令她手足無措，回想昔日，她雙眼通紅，神情哀傷。《星島日報》與仁愛堂合辦「仁間有愛」應急錢計劃向車禍死者家屬捐助二萬元，以解燃眉之急。