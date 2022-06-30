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乘客滋擾司機違例 工會批極少執法

2022-06-30 列印
■巴士司機疑在中線停車回答乘客問題，涉危險駕駛引致他人死亡被捕。
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這次三車相撞車禍，外界關注乘客涉滋擾車長。根據巴士條例230A章，乘客不得故意阻礙或妨礙巴士司機，或故意分散他們的注意力，違者即屬犯罪，可處罰款五千元及監禁六個月。

即使有條例規管乘客行為，但有巴士工會代表指，執法並不嚴。香港專營巴士僱員總工會主席郭志成回應本報查詢時說，過往曾接獲多宗車長受乘客滋擾後報警的個案，但警方來到調查後，多記下涉事乘客的電話便將其放行，更叫車長大事化小，「報警十次，十次都係咁」，故他對警方發出的新聞稿譴責涉案司機駕駛行為不負責任的說法，極為不滿。郭要求九巴、警方和政府認真處理車長受乘客滋擾的問題，尤其是警方，不能冷處理；而巴士公司亦要加強教育工作，教導車長如何與乘客溝通，以防類似事件重演。
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