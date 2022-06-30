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防蚊 有計｜小朋友被咬到「一撻撻」？18招有效預防、紓緩蚊咬

2022-06-30 列印
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天氣近來轉趨炎熱，蚊蟲又開始出動咬人，有時見到小朋友被蚊咬到又紅又腫，擔心他們會因痕癢而搲損自己！到底哪一類人惹蚊？在選擇蚊怕水時有甚麼要注意？一起來看看以下介紹！詳情：https://bit.ly/3nhZ0bx
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