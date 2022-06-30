與香港並肩同行 建設更美好社會 世界級賽馬機構香港賽馬會

■馬會撥捐35億港元支持興建「香港故宮文化博物館」，為推動香港未來文化藝術發展，以及加強香港與內地及世界緊密聯繫扮演重要角色。

■馬會一直致力回饋社會，透過資助及舉辦不同類型活動，推廣年齡友善及關愛長者。

香港特別行政區成立25年以來發展碩果累累，我們為此深感自豪。放眼未來，我們對前景感到樂觀，亦深信香港具備很多持續繁榮的重要基礎，而馬會亦會堅守崗位、持續貢獻。過去25年來，香港賽馬會與香港共同成長，成為真正代表香港且具標誌性的國際品牌，位居世界前列的賽馬機構。時至今日，作為全港最大單一納稅機構，以及全球十大慈善捐助機構之一，香港賽馬會將繼續秉持致力建設更美好社會的宗旨。香港賽馬會於1884年成立，回首25年前，香港特別行政區成立，憑藉其在國家的獨特定位，揭開了歷史新篇章。馬會同樣揭開了新一頁。馬會竭盡所能，以革新目標務求「馬照跑」，並為香港舉辦高水平世界級賽馬賽事。至今，馬會已成為世界級賽馬機構；香港賽馬已成功提升至全球最高水平，獲得世界認可及讚賞，是香港具有特色、不可或缺的標誌，更在國際馬壇贏得聲望及領導地位。馬會不斷追求卓越，無論是舉辦國際賽事、培育本地賽馬及馬術人才，還是提供新穎的有節制博彩產品，馬會在推動世界級賽馬運動方面的成功，乃協助香港持續繁榮與穩定的基石。「一國兩制」是香港繁榮穩定的基石馬會在追求世界級賽馬方面成績斐然，而香港於金融服務、專業服務、運輸及物流、旅遊及貿易方面均在國際佔有領導地位。這些成績都建基於「一國兩制」政策為香港帶來在國家及全球的獨特地位，使香港能持續發展、保持競爭力，為香港及馬會在國家的發展提供了重要的框架。事實上，馬會以非牟利經營模式，透過嚴格監管、合法及負責任的途徑，提供有節制博彩服務，滿足社會大眾對博彩的需求，並將收益回饋社會；以及把所得盈餘撥捐慈善，履行建設更美好社會的宗旨。18億港元抗疫 300萬人受惠在2020/21年度，馬會透過稅款和獎券基金撥款，以及已審批慈善捐款，回饋社會294億港元。近年，馬會每年平均已審批捐款亦有45億港元，支持不同大小項目、貢獻社會，亦讓馬會成為全球十大慈善捐助機構之一。新冠肺炎疫情爆發兩年多，馬會充分利用其規模帶來的優勢，為社會提供多方面支援，並以「快、準、新」的原則，迅速撥款回應社會急切需求，及與夥伴攜手合作，構思新方案以支援包括長者、低收入人士、學生、少數族裔及殘疾人士等有需要人士，提供合適的援助。過去兩年，馬會撥捐超過18億港元支持社會抗疫，累計超過300萬香港市民受惠。與社會各界並肩前行面對未來，馬會已有非常清晰的藍圖，將繼續透過創新及善用科技為香港舉辦世界級的賽事，並致力推進賽馬及馬術運動於大灣區及國內的發展；努力為香港市民創建一個更具可持續性的社區與環境，並為不同背景、年齡的有需要人士提供支援。馬會深信，只要與社會各界並肩同行，定能做得更多、服務更廣、走得更遠，與香港社會共創更美好未來。在香港特別行政區成立25周年這大日子，馬會亦藉此特別感謝多年來，一直與馬會一同實現目標的每一位員工、會員、顧客及慈善合作夥伴。香港賽馬會過去25年的重要時刻年份 重要時刻1998 香港賽馬會獎學金計劃成立，旨在培育本地人才。2000 「靚蝦王」成為首匹勝出日本安田紀念賽的香港賽駒。2002 「香港國際賽事」四項賽事均成為國際一級賽，並被譽為「世界草地錦標大賽」。2003 推出規範化足球博彩，協助政府打擊非法賭博。2005 「精英大師」成為現時唯一獲得17連勝的香港賽駒，並在世界純種競賽馬匹排名榜上名列榜首。2006 馬會推行的「流金頌：賽馬會長者計劃新里程」正式啟動。2008 為表揚馬會在設施及專業服務方面作出的貢獻，馬會獲北京奧組委正式授予「北京2008年奧運會馬術比賽重要貢獻機構」的榮譽。捐款十億港元予四川地震災後援建項目。2010 成立「賽馬會緊急援助基金」，向受天災、意外等突發情況影響的有需要人士提供援助。2012 馬會與曼聯合作，舉辦「賽馬會青少年足球精英訓練營」2014 撥捐13億港元予香港中文大學興建教學醫院 (即現時香港中文大學醫院) 。2015 展開「賽馬會鼓掌‧創你程計劃」，為全港首個結合跨界別資源的生涯探索計劃。2016 撥捐3.48億港元予世界自然基金會香港分會，推行米埔自然保護區設施改善計劃。撥捐35億港元支持興建「香港故宮文化博物館」，於2022年7月向公眾開放。推行「賽馬會運算思維教育」讓高小學生具備基礎編程概念，以加強運算思維，同時幫助教師掌握其教學模式。2017 撥捐5億港元予香港城市大學興建「賽馬會健康一體化大樓」，作為動物醫學及生命科學的教研基地。2018 由馬會與香港特區政府攜手保育及活化的中區警署建築群，以「大館 — 古蹟及藝術館」之名開幕，是香港現存最大型的古蹟建築群。共同成立聯合國可持續發展解決方案網絡香港地區分會（SDSN香港） 致力推動並實踐多個可持續發展目標，如消除貧窮、實現平等和應對氣候變化等。2019 CNN把跑馬地評為世界十大最美麗馬場之一。香港賽馬會從化馬場是中國首個為訓練賽駒而建立的世界級設施，並於3月舉辦純演示性速度馬術比賽。「大館」獲頒聯合國教科文組織亞太區文化遺產保護獎卓越獎項，為此獎項中最高殊榮。2021 馬會是全球五大匯合彩池中心之一。馬會馬術隊四名騎手代表香港參與東京奧運會及殘奧會，是香港歷來在這兩個運動會中，最多馬術運動員獲得參賽資格的一屆。捐出六億港元成立「香港賽馬會馬匹福利研究基金」。全方位支援就讀主流學校自閉特色學童的「賽馬會喜伴同行計畫」取得顯著成果，教育局在全港主流學校銜接及常規化計劃的校本支援模式，以協助更多自閉特色學童。2022 見習騎師學校成立五十周年。