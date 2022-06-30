《人民日報》發表署名文章： ﻿習近平指明港前進方向 「一國兩制」實踐行穩致遠﻿

■習近平在東湖高新區左嶺街道智苑社區黨群服務中心，向社區工作者了解黨建引領基層社區治理及便民服務等情況，並同前來辦事的老年人親切交談。新華社

明日七月一日，是香港回歸二十五周年的「大日子」。據悉，正在武漢考察的中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平，或乘高鐵經深圳來港，出席慶回歸大會暨第六屆政府就職典禮。《人民日報》發表署名文章，指黨的十八大以來，習近平為推動「一國兩制」在港實踐行穩致遠，指明了前進方向，提供了根本遵循。文章題為「堅定不移維護香港長期繁榮穩定，習近平總書記引領一國兩制香港實踐行穩致遠」，強調黨的十八大以來，習近平為推動「一國兩制」在港實踐行穩致遠，指明了前進方向，提供了根本遵循。如今的香港，愛國者治港局面更加穩固，法治及營商環境更加優良，社會氛圍更加和諧，長期困擾香港的各類深層次矛盾及問題有條件得到有效解決。指中央果斷決策 港由亂到治文章提到，到三年前「修例風波」，令香港陷入回歸以來最為嚴峻的局面，對國家安全、香港法治、經濟社會穩定造成嚴重危害，面對重大風險挑戰，以習近平為核心的黨中央果斷決策，推動建立健全香港特區維護國家安全的法律制度和執行機制，完善選舉制度，堅定落實「愛國者治港」原則，促使香港由亂到治，發展重回正軌。文章指，《香港國安法》的制定實施，有力打擊港獨激進勢力的囂張氣焰，對迅速止暴制亂，恢復正常社會秩序，實現由亂到治的歷史性轉折發揮了關鍵作用，是「一國兩制」事業發展的重要里程碑。文章重申，「愛國者治港」是「一國兩制」應有之義，如今香港正處由治及興的關鍵時期，「一國兩制」的強大生命力得到充份彰顯，香港回歸祖國的二十五年是「一國兩制」從創造性構想，變成生動現實的二十五年，是「一國兩制」取得舉世公認成功的二十五年。