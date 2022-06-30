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賀一誠訪港出席新政府就職禮

2022-06-30 列印
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澳門行政長官賀一誠應特首林鄭月娥邀請，昨赴港出席香港回歸二十五周年大會暨第六屆政府就職典禮；澳門代表團嚴格按照港防疫要求，在港活動期間作閉環管理及檢測等防疫措施。

澳門新聞局表示，澳門代表團將按照香港政府的防疫要求，在離開澳門前一星期作健康監測及每天抗原與核酸檢測，而代表團結束行程後將按照衛生局的要求，在第一、二、四、七天接受核酸檢測，期間不會參加不佩戴口罩的活動。
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