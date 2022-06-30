澳門新聞局表示，澳門代表團將按照香港政府的防疫要求，在離開澳門前一星期作健康監測及每天抗原與核酸檢測，而代表團結束行程後將按照衛生局的要求，在第一、二、四、七天接受核酸檢測，期間不會參加不佩戴口罩的活動。
賀一誠訪港出席新政府就職禮
澳門新聞局表示，澳門代表團將按照香港政府的防疫要求，在離開澳門前一星期作健康監測及每天抗原與核酸檢測，而代表團結束行程後將按照衛生局的要求，在第一、二、四、七天接受核酸檢測，期間不會參加不佩戴口罩的活動。
疑回答乘客查詢 公路停車釀奪命車禍 涉危駕被捕
葵涌前天發生奪命車禍，一名巴士車長疑為回答乘客查詢，竟然在公路中線停車，尾隨貨車亦隨即停車，豈料輕型貨車收掣不及，猛撼前車釀「串燒」車禍，輕型貨車司機不幸被夾死。警方經調查後，昨天以涉嫌「危險駕駛引致...
2022-06-30
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堅持動態清零保生命安全 習近平：「躺平」防控不堪設想
國家主席習近平強調，中國人口基數大，如果搞「集體免疫」、「躺平」之類的防控政策，後果不堪設想。他又指，中國實施動態清零政策，寧可暫時影響一點經濟發展，也不能讓人民群眾生命安全和身體健康受到傷害。習近平...
2022-06-30
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德州法官阻恢復禁墮胎法
美國最高法院日前推翻一九七三年「羅訴韋德案」有關憲法保障女性有墮胎權的裁決後，隸屬共和黨的德州檢察長帕克斯頓隨即宣佈，約一個世紀前在德州頒佈的禁止墮胎法例恢復生效。不過，德州哈里斯縣地方法院法官周二又...
2022-06-30
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凱柏峰Ⅰ收近6200票今開售
近日焦點大盤，由信和、嘉華、招商局置地及港鐵合作發展的將軍澳日出康城凱柏峰Ⅰ落實於今日進行首輪銷售共238伙，項目昨日截票，發展商表示共收近6200票，超額認購約25.1倍。信和置業營業部集團聯席董事...
2022-06-30
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恒指挫 4 2 2點穿2 2 0 0 0關 蔚來遭灰熊狙擊急插1 1 %
美國消費者信心指數創16個月以來新低，拖累隔晚美股三大指數齊齊插水，港股在期指結算日隨外圍低開低走，恒指低開293點後，反覆向下，加上A股偏軟，恒指失守22000關，收報21996點，跌422點，國企...
2022-06-30
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孫銘謙復出倒戈恩師 東方晉級戰
亞協J組今夜六時在泰國進行煞科戰，東方龍獅有港隊射手孫銘謙停賽刑滿復出，與曾經指導過自己的台南市FC主帥郭嘉諾各為其主。東方主帥盧比度揚言，倚重孫銘謙復出力爭士哥，劍指兩連勝直接出線。 （港台電視32...
2022-06-30
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DaDa揸遊艇出海「收買鼻血」 連詩雅水着慶生 陳家樂促增肥
近日本港天朗氣清，不少人都趁好天氣游水或出海暢玩，享受打風前夕的陽光與海灘。陳家樂的未婚妻連詩雅（Shiga）昨日踏入34歲，聯同好友到酒店慶祝，更換上比堅尼大方晒身材，而陳靜（DaDa）則乘上遊艇出...
2022-06-30
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李一飄 - 防乘客煩擾司機 除車禍根源｜社論
巴士車禍，後果嚴重。日前一部九巴在公路中線慢駛，尾隨的中型貨車收慢，後來一部輕型貨車猛衝撞前，引起三車「串燒」，輕型貨車司機被夾致死。經調查後，疑巴士司機在駕車途中回答乘客問題，收慢行車肇禍。警方以涉...
2022-06-30
- 林月庭 - 人與大自然｜甘美人生
- 馬識途 - 同伴同行 ─ 盛事贊助｜馬不停蹄
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田泰安包辦第四口孖寶 希威森後上做騎師王 羅富全又贏 奪冠形勢大好
昨晚在快活谷馬場舉行六月份最後一次賽事，羅富全與梁家俊合作勝出「合約精神」，騎者停賽前有馬贏，而練者則把榜首的領先優勢增至七場，奪冠形勢大好。至於田泰安憑石廄「皇龍帝國」和丁廄「大師級」包辦第四口孖寶...
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