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陳國基曾國衞快測轉陰多日

2022-06-30 列印
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特首辦主任、候任政務司司長陳國基，以及政制及內地事務局局長曾國衞早前確診新冠病毒。陳國基回覆傳媒表示，他與曾國衞的快速測試都已轉陰性多日，曾國衞昨早已完成隔離返回辦公室，自己亦將於今早上班。至於是否參與宣誓就職，陳國基指交由政府決定。

根據早前報道，陳國基須在周三（二十九日）及周四（三十日）連續兩日的快測呈陰性，才可重回社區。
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