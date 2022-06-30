陳國基曾國衞快測轉陰多日

特首辦主任、候任政務司司長陳國基，以及政制及內地事務局局長曾國衞早前確診新冠病毒。陳國基回覆傳媒表示，他與曾國衞的快速測試都已轉陰性多日，曾國衞昨早已完成隔離返回辦公室，自己亦將於今早上班。至於是否參與宣誓就職，陳國基指交由政府決定。



根據早前報道，陳國基須在周三（二十九日）及周四（三十日）連續兩日的快測呈陰性，才可重回社區。