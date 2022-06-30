高永文：疫症「清零」為策略

香港回歸二十五年間，經歷多場世紀疫症，每次應對未知的疫症，都凸顯公營醫療系統的缺失，亦要隨疫情演變，爭分奪秒制訂防疫方針。剛獲委任為新一屆行會成員、前食物及衞生局局長高永文接受本報訪問時指出，從○三年沙士，到今次新冠病毒，政府都採取遏止疫情為方針，由始至終都以「清零」為控疫策略，但新冠第五波疫情錯過全民檢測時機，加上醫療配套未能跟得上需要，令動態清零在短時間內控疫效果大打折扣。



回歸二十五年來，本港經歷多場疫症，由九七年禽流感、○三年沙士、○九年豬流感，到現在新冠病毒等等，每場疫症由傳入、蔓延、到撲滅，過程都有吸取教訓的地方。



回顧沙士及新冠病毒至今，面對傳染力強的疫症，本港醫療系統都受到極大衝擊。當年沙士期間，高永文臨危授命署任醫管局行政總裁，他接受本報專訪時指出，在沙士一疫後，政府作出全面檢視，其實早在疫症早期，已決定以檢測及嚴密追蹤的方式，務求將確診病例維持在雙位數的時期，就要加以控制疫情。



當年沒有所謂「動態清零」，但他說，當時採取各種措施，其實亦是為了達至「清零」而做，以便盡量遏止疫情；及後○四年六月成立衞生防護中心、設立公共衞生化驗室以及接觸追蹤的部門，當局亦撥款在瑪嘉烈醫院興建當年全港首座傳染病中心大樓，增設過千負壓病房，「當年點解不起幾十萬個方艙，因為是希望幾十個（患者）就撲滅疫情」。

控疫須早作準備把握時機



直至十七年後，本港再現大型傳染病，新冠疫情的傳播力明顯較沙士更高。面對Omicron變種病毒的高度傳染力，有人質疑清零的嚴密策略是否仍然有效。高永文認為，正正是因為控疫難度更高，才應提早作充份準備，把握時機才可達到預期效果。他舉例，深圳疫情於個案不多時及時進行小區圍封，而廣州在疫情爆發初期亦採取嚴厲措施，成功在短時間內重回正軌；相反上海錯失控疫時機，令疫情進一步擴大，令封城引起不少代價，幸好最後亦扭轉疫情，不致讓疫情「散晒去全國」。



高永文表示，本港第四波疫情時，社會醞釀全民檢測，最終沒有成事，有人認為早已錯過清零時機。他認為，在第五波期間，葵涌邨出現疫情時、以及三月初個案開始大爆發時，本港仍有條件全民檢測，可惜最終錯失機會，但已提倡需就檢測作預案，以克服檢測容量等資源上的局限問題。



現時疫情重回一千多宗的水平，高永文坦言，現時本港正在復常之路，與外地採取與病毒共存分別不大。他指，內地和本港堅持動態清零，是因為可以預見，若不堅持清零，當遇到變種病毒會再次反彈，有如外國般周而復始。



他指，內地達十四億人口，若採取外國的共存模式，一旦爆發疫情並蔓延至全國，即使百分之一人口死亡，死亡人數亦可高出外國數倍，因此控疫策略，要考慮國情及實際是否做得到。

全民快測或有機會清一次零



高永文早前提出全民快測，並建議親友互相監察並作證明，引起部份專家質疑。高永文指，當時提出只是初步想法，他承認本港要再收緊防疫措施十分困難，但仍應以具想像力方式「試一試」清零。



本港不少人都期待通關。他認為，現時本港的應對能力足以應付幾千個患者，認為在不大幅收緊防疫規定下，存有空間作全民快測，相信能保持與外國交流，並與外國通關，「有機會清一次零，少少短痛唔係大痛，睇下香港人願唔願意」。



對於最近不同專家對控疫都有一套看法，部份專家認為社會應在減重症及死亡的原則下復常。高永文指，自己只是以普通醫生的角色評論，但認為專家應在實證基礎下提出證據，免令社會無所適從。