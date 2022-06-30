﻿廣東即日「7+3」 隔離 議員讚便利港人回內地﻿

國務院前日宣佈，把全國入境隔離措施改為「七天集中隔離＋三天居家監測」，廣東省昨日則宣佈，措施即日起實施。有立法會議員指措施便利港人回內地，但深圳「健康驛站」的名額仍維持每日八百個，希望當局能上調。有跨境貨車司機則指，不少行家打算回內地探望家人。



廣東省衞健委公佈，昨日起實施「七天集中隔離醫學觀察＋三天居家健康監測」，在集中隔離的第一、二、三、五、七天和居家監測第三天，各做一次口咽拭子核酸檢測。通告指，集中隔離監測已滿十天、且核酸檢測結果為陰性的人員，可即時解除集中隔離，恢復正常生活；集中隔離滿七天但不足十天，而檢測結果為陰性的人員，可解除集中隔離，返回社區後繼續完成一至三天居家監測。



同時，珠海市亦對澳門入境人員實施相同措施，但粵澳跨境貨車司機、殯儀館接送人員、危重症醫療救治人員和緊急公務人員的入境政策不變。

黃國冀調高「驛站」名額



全國政協委員、立法會議員黃國向本報表示，不少港人要到內地做生意及探親，相信新措施能便利回內地的港人。但他指現時隔離日數縮短，當局需做好配套措施，例如增加深圳「健康驛站」的每日名額，以及金巴數目等，強調每日有超過兩萬人搶過關名額，甚至已出現「黃牛黨」，把深圳隔離酒店的價格炒得很高。他透露，已向港府反映意見，希望能早日解決問題。



跨境貨車司機阿昌亦向本報指，自己和其他有家人在內地的行家，都打算回內地探望家人，因始終已兩年多沒回去。阿昌說現在減至七天酒店隔離，除了慳了酒店隔離費用，最主要慳了時間，「很多無法回去的司機，現時在香港都有打工，減少隔離時間，返回內地的可行性會較大。」