長者應接種疫苗加強保護 外出玩樂更安心

新冠疫情至今超過兩年，因擔心受感染，大家比以往更常留在家裡，但間中亦希望能外出活動一下。政府宣佈將「公共交通票價優惠計劃」的合資格年齡由65歲下調至60歲，更多長者乘搭交通工具每程只需支付兩元車費。除了車費大減，東鐵線過海段也全面通車，使他們出入不同地區四處遊玩時也更方便。在疫情較為穩定下，大家外出遊玩時自然容易放下戒心，但千萬不要忽視疫情反彈的可能性，因港大醫學院院長梁卓偉在醫學論壇表示根據其數學模型，推算香港有機會爆發第6波疫情，可見疫情隨時有機會反彈。新冠疫情下，長者一直是高危人士，那麼長者他們能夠如何保護自己？





長者免疫力低 慢性病患者亦屬高危



為甚麼長者屬於高危組別？人體內的免疫力會隨著年齡而遞減，當免疫力減低時，萬一受到感染，死亡率會隨之增加。根據政府統計資料，高達7成65歲或以上長者患有慢性病，慢性病患者一旦感染新冠病毒，他們更容易出現相關重症。家庭醫學專科張宇醫生表示：「以冠心病或心血管疾病為例，他們出現重症機率是非慢性病患者的4倍。」至於其他常見慢性病包括高血壓、糖尿病及慢阻肺病等等，出現重症的風險為非患者的2至3倍。



提高防疫意識 接種疫苗增保護力



老友記如想保護自己，接種新冠疫苗是減低重症風險的有效方法。近期，政府也建議60歲或以上長者如果已經接種三劑疫苗，相隔90天後可接種第四劑疫苗，因為已經有研究指出接種第四劑疫苗的好處。以mRNA疫苗為例，接種第四劑mRNA疫苗能夠減低新冠病毒所引致患者的重症率(62%)、死亡率(74%)及入院率(68%)，為長者提高抵禦新冠病毒的能力。假如仍然未接種第三針人士，更應該盡快進行接種，假如長者接種首兩劑疫苗時選擇接種滅活疫苗，而第三針加強劑則可以考慮混搭接種，有研究指出接種兩劑滅活疫苗再加上mRNA疫苗加強劑的人士，體內中和抗體水平比接種三劑滅活疫苗高約21倍。由5月31日起，除獲豁免的人士外，接種至少三針疫苗的人士才能繼續使用「疫苗通行證」進入特定場所，而現時部份社區疫苗接種中心會向60歲或以上的合資格人士提供即日籌，方便長者即場接種。張宇醫生：「建議長者把握時間，盡快接種疫苗保護自己。」



老友記外出遊玩時，亦應該提高防疫意識，盡量避免去人多地方，外出緊記佩戴口罩。另外，到餐廳用膳時，只在進餐時才除下口罩。長者應時刻保持雙手清潔，避免觸摸眼晴、口和鼻。如廁或觸碰到任何公共物件後，應盡快使用洗手液徹底清潔。

資料由張宇醫生提供，復星醫藥支持

VAC-Jun22-009