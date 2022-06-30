﻿銅鑼灣「飛龜」﻿﻿擊傷婦人肩﻿

■涉事巴西龜，事後被帶走交予相關部門處理。

銅鑼灣鬧市發生「飛龜」傷人事件，一隻重約三斤巴西龜昨午突然從天而降，擊中一名女途人左肩致痛楚不堪，由同行丈夫報警送院治理；至於涉事烏龜仍有生命，事後由警員帶走交予相關部門處理。涉事一家三口包括父母及女兒，昨午二時三十四分途經軒尼詩道五五五號東角中心對開時，一隻約三十厘米長、三十厘米闊、重約三公斤的巴西龜，突然從高處墮下，擊中四十六歲母親的左肩，她頓時受傷痛苦呻吟，同行的丈夫見狀馬上報警，救護員接報到場，女傷者經初步治理後，由丈夫陪同送院治理，初步未有大礙。警員在場調查，發現涉事巴西龜仍有生命，無表面傷痕，遂將其放入紙箱，交由相關部門處理，暫未尋獲龜主。此外，警方正調查巴西龜墮下的原因。