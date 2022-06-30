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美股中段 升165點

2022-06-30 列印
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臨近半年結，市場觀望氣氛濃厚，美股早段個別發展。杜指中段報三一一一二點，升一百六十五點；納指則報一一一九四點，升十三點。滙控美國預託證券價格見五十二點五零港元，升零點六零港元；騰訊則見三百六十二點零五港元，跌二點九五港元。
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