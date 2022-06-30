美股中段 升165點

近日本港天朗氣清，不少人都趁好天氣游水或出海暢玩，享受打風前夕的陽光與海灘。陳家樂的未婚妻連詩雅（Shiga）昨日踏入34歲，聯同好友到酒店慶祝，更換上比堅尼大方晒身材，而陳靜（DaDa）則乘上遊艇出...

2022-06-30