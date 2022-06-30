譚允芝獲委任香港故宮董事局主席

管理局董事局主席唐英年指譚允芝至一六年起出任管理局董事局成員，對文化藝術發展充滿熱忱，深入掌握西九項目的複雜性，相信在她帶領下，香港故宮將繼續履行推動中華文化藝術的核心使命，促進世界文明的對話。
陳智思今年四月獲委任為M+董事局主席，曾指希望能提早離任故宮文化博物館董事局主席，原本任期至明年十二月底。唐英年感謝即將卸任的陳智思，指他擔任主席以來，領導香港故宮推展多項重要工作。
葵涌前天發生奪命車禍，一名巴士車長疑為回答乘客查詢，竟然在公路中線停車，尾隨貨車亦隨即停車，豈料輕型貨車收掣不及，猛撼前車釀「串燒」車禍，輕型貨車司機不幸被夾死。警方經調查後，昨天以涉嫌「危險駕駛引致...
2022-06-30
國家主席習近平強調，中國人口基數大，如果搞「集體免疫」、「躺平」之類的防控政策，後果不堪設想。他又指，中國實施動態清零政策，寧可暫時影響一點經濟發展，也不能讓人民群眾生命安全和身體健康受到傷害。習近平...
2022-06-30
美國最高法院日前推翻一九七三年「羅訴韋德案」有關憲法保障女性有墮胎權的裁決後，隸屬共和黨的德州檢察長帕克斯頓隨即宣佈，約一個世紀前在德州頒佈的禁止墮胎法例恢復生效。不過，德州哈里斯縣地方法院法官周二又...
2022-06-30
近日焦點大盤，由信和、嘉華、招商局置地及港鐵合作發展的將軍澳日出康城凱柏峰Ⅰ落實於今日進行首輪銷售共238伙，項目昨日截票，發展商表示共收近6200票，超額認購約25.1倍。信和置業營業部集團聯席董事...
2022-06-30
美國消費者信心指數創16個月以來新低，拖累隔晚美股三大指數齊齊插水，港股在期指結算日隨外圍低開低走，恒指低開293點後，反覆向下，加上A股偏軟，恒指失守22000關，收報21996點，跌422點，國企...
2022-06-30
亞協J組今夜六時在泰國進行煞科戰，東方龍獅有港隊射手孫銘謙停賽刑滿復出，與曾經指導過自己的台南市FC主帥郭嘉諾各為其主。東方主帥盧比度揚言，倚重孫銘謙復出力爭士哥，劍指兩連勝直接出線。 （港台電視32...
2022-06-30
近日本港天朗氣清，不少人都趁好天氣游水或出海暢玩，享受打風前夕的陽光與海灘。陳家樂的未婚妻連詩雅（Shiga）昨日踏入34歲，聯同好友到酒店慶祝，更換上比堅尼大方晒身材，而陳靜（DaDa）則乘上遊艇出...
2022-06-30
巴士車禍，後果嚴重。日前一部九巴在公路中線慢駛，尾隨的中型貨車收慢，後來一部輕型貨車猛衝撞前，引起三車「串燒」，輕型貨車司機被夾致死。經調查後，疑巴士司機在駕車途中回答乘客問題，收慢行車肇禍。警方以涉...
2022-06-30
昨晚在快活谷馬場舉行六月份最後一次賽事，羅富全與梁家俊合作勝出「合約精神」，騎者停賽前有馬贏，而練者則把榜首的領先優勢增至七場，奪冠形勢大好。至於田泰安憑石廄「皇龍帝國」和丁廄「大師級」包辦第四口孖寶...
2022-06-29