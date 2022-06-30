譚允芝獲委任香港故宮董事局主席

西九文化區管理局宣佈，委任譚允芝（圓圖）為香港故宮文化博物館董事局新任主席，九月一日起生效，任期兩年，接替將於八月底卸任的陳智思。



管理局董事局主席唐英年指譚允芝至一六年起出任管理局董事局成員，對文化藝術發展充滿熱忱，深入掌握西九項目的複雜性，相信在她帶領下，香港故宮將繼續履行推動中華文化藝術的核心使命，促進世界文明的對話。



陳智思今年四月獲委任為M+董事局主席，曾指希望能提早離任故宮文化博物館董事局主席，原本任期至明年十二月底。唐英年感謝即將卸任的陳智思，指他擔任主席以來，領導香港故宮推展多項重要工作。