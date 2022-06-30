楊子軒出戰英電競版世界盃

國際足球總會(FIFA)主辦的電競界盛事「FIFAe World Cup」季後賽於七月一日至三日在英國舉行，已取得參賽資格的一百二十八名電競選手，將角逐三十二名出線資格，其中包括代表香港出賽的九十後楊子軒。楊於新世界發展旗下清水灣半島傲瀧任職會所主任，以業餘身份參賽。新世界發展指會全力支持員工代表香港爭標，將豁免楊子軒扣減有薪年假參加賽事，且贊助住宿及其他所需開支。



二十七歲的楊子軒現時在「FIFAe World Cup」全港排名第一，北亞地區(中國、日本及韓國)則排名第三。他指曾擔心不獲公司批准出賽，但公司提出多項支援，覺得很難得。