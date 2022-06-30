﻿浸大5新課程﻿﻿遊戲設計及醫療吸睛﻿

中學文憑試已經結束，並會於七月二十日放榜，大學聯合招生（JUPAS）會於文憑試放榜後展開第二輪改選，正等待放榜的同學，刻下最好掌握各參與聯招的大學最新及熱門課程，部署改選策略。今日會為大家介紹香港浸會大學，浸大於新學年提供二十一個課程選擇，當中有五個為新開辦，範疇涵蓋遊戲設計與動畫、藝術及科技、創新醫療及社會健康等等，適合不同興趣的學生。

採訪：《星島日報》教育組 圖片：受訪者提供



提起香港浸會大學，相信不少人都首先聯想起培育出不少傳媒工作者的傳理系，但事實上，浸會大學課程多元，並以「卓越、創新、培育全人」為辦學理念，不僅重視學生的學術素養，更着重培養他們成為富創意、具高尚品格的公民。現時浸大設有文學院、工商管理學院、中醫藥學院、傳理與影視學院、理學院、社會科學院及視覺藝術院，共提供二十一個課程選擇。



浸大協理副校長（教與學）暨教務長黃岳順教授表示，推動大學國際化是浸大其中一個重點發展目標，並不斷開拓機會讓同學到海外交流、實習、參與研究或義工服務，藉以讓同學體驗不同文化，裝備他們成為具競爭力的國際公民。

獨特活動推動國際化

「多年來浸大創辦多個獨特活動如『駐校總領事計劃』、『普立茲新聞獎得主工作坊』等，促進校園國際化及文化交流，讓同學身處校園，也可知天下事。」黃岳順指，浸大亦鼓勵學生踏出香港放眼世界，如資助同學參加「哈佛國際模擬聯合國會議」、「大都會體驗計劃」等活動，讓同學遠赴不同國家，了解國際事務及吸取海外工作經驗。

浸大學生除了主修科目外，亦可根據個人興趣修讀「副修」。至於文學院的學生，更可根據個人興趣選擇「雙主修」，而雙主修的兩個主修課程必須相關，部分學分得以相互認可，值得同學注意。



在九月新學年，浸大新增了五個課程供聯招考生選報，包括「傳理學學士（榮譽）—遊戲設計與動畫主修」、「藝術及科技文理學士（榮譽）」、「工商管理文學士（榮譽）（全球娛樂）」、「創新醫療及社會健康社會科學學士（榮譽）/理學士（榮譽）」和「文理及科技學士（榮譽）」。



黃岳順說，「傳理學學士（榮譽）—遊戲設計與動畫主修」是取代舊有的「傳理學學士—電影主修—動畫及媒體藝術專修」，成為一個獨立的主修課程。「新課程貫穿遊戲設計和電腦動畫兩大重點，亦提供與兩個領域相關的一系列基礎課程，包括用繪圖與動畫敍事以至編碼、程式編寫與數學概念、遊戲設計與動畫的社會和歷史研究等。」

跨學科潮流 科技結合藝術



此外，新課程中又不乏現時流行的跨學科課程，例如「藝術及科技文理學士（榮譽）」，就是培養同時精通藝術文化和科技的畢業生，為推動藝術文化和創意產業，發展更多創新的形式。該課程適合不同學術背景的學生報讀，尤其有志將科技應用到創意產業和藝術文化行業的學生。



另外，新開辦的「創新醫療及社會健康社會科學學士（榮譽）/理學士（榮譽）」課程的目的，是希望透過運用科技，改善醫療和社會健康，該課程同樣適合來自不同學術背景的學生報讀，尤其適合有意利用科技和創新解決方案，推動醫療與身心康健的學生。

