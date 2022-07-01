乘高鐵抵港 分批見政界人士 習近平指港浴火重生 證一國兩制生命力

今天七月一日，是香港回歸二十五周年的大日子，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平昨午乘高鐵專列來港，展開視察行程。習近平抵埗後發表簡要講話，強調「一國兩制」具有強大生命力，是個好制度，「歷經風雨後，香港浴火重生，呈現出蓬勃的生機。事實證明『一國兩制』具有強大的生命力，它能確保香港長期繁榮穩定，維護香港同胞的福祉，『一國兩制』是個好制度。」



習近平和夫人彭麗媛昨午約三時十五分乘坐高鐵「復興號」專列抵達高鐵西九龍站。習身穿白色襯衣、黑色西裝，打藍色領帶。行政長官林鄭月娥與丈夫林兆波，以及中聯辦主任駱惠寧在月台迎接。習近平與夫人步出列車，向三人揮手並問好；其後向在大堂恭候的候任行政長官李家超問好，兩人短暫交流。

堅持一國兩制 香港未來更好



習近平其後除下口罩，發表簡要講話。他說：「明天，是香港回歸祖國二十五周年慶典日，全國各族人民將和香港同胞一道慶祝這件喜事。我向香港同胞致以熱烈祝賀和美好祝願。距我上次到香港來，已經過了五個春秋。這五年我一直關注着香港、牽掛着香港。我的心、中央政府的心，和香港同胞在一起。過去的一段時間裏，香港經受了一次次嚴峻考驗、戰勝了一個個風險挑戰。歷經風雨後，香港浴火重生，呈現出蓬勃的生機。事實證明『一國兩制』具有強大的生命力，它能確保香港長期繁榮穩定，維護香港同胞的福祉，『一國兩制』是個好制度。正可謂『行而不輟，未來可期』，只要我們毫不動搖地堅持『一國兩制』，香港的未來一定會更美好，香港一定會為中華民族偉大復興做出新的、更大的貢獻。」



專列駛進月台時，現場有大批人士迎接，包括近百名包括少數族裔的小學生，他們不斷揮動手上的國旗、區旗及花束，並高呼「熱烈歡迎」。數人拉着紅底黃字橫額，上面印有字句：「東方之珠浪漫依然，活力之都更勝往昔」。習近平亦向他們揮手。

肯定林鄭五年來工作



習近平乘專車到灣仔會議展覽中心，逗留約一小時，先單獨會見林鄭月娥，形容中央充份肯定林鄭月娥五年來的工作，希望她積極支持新一任行政長官及新一屆特區政府依法施政，繼續為香港和國家的發展作出貢獻。習近平亦與梁振英單獨會面，指對方擔任全國政協副主席以來，為國家現代化建設和香港繁榮穩定傾心盡力，這是非常難能可貴的。希望梁全力支持新一任行政長官和新一屆特別行政區政府依法施政，同社會各界人士一道，為「一國兩制」實踐行穩致遠作出新貢獻。



習近平在林鄭陪同下，分批會見行政、立法及司法機構負責人，包括張舉能、梁君彥、行政會議非官守議員、本屆政府主要官員及全體常任秘書長。晚上，習近平出席禮賓府晚宴，據悉，由於疫情關係，由林鄭月娥和李家超陪同習近平晚膳。習近平晚上返回深圳，今日再來港出席活動。