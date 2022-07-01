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訪問科學園 重視科研

2022-07-01 列印
■習近平在高鐵站發表簡要講話。
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習近平和夫人彭麗媛抵港後，隨即展開訪港行程。下午約五時，他離開灣仔會展中心，在警方裝甲車及電單車隊護送下，乘座駕約五時三十五分抵達大埔科學園，並在行政長官林鄭月娥陪同下，參觀香港的創科發展。習近平在園區內視察約半小時，反映他對科研發展的重視。

習近平先參觀InnoHK創新香港研發平台的重點實驗室，其後創新及科技局局長薛永恒向習近平介紹，香港的科研實力及整體創科發展。科技園公司行政總裁黃克強亦簡介在場展示的七項科研成果。

習近平又參觀香港神經退行性疾病中心。離開前，習近平向三十多名香港科研人員及青年創業者代表發表講話，勉勵他們。

■習近平與夫人彭麗媛乘高鐵抵港，林鄭月娥與丈夫林兆波，以及中聯辦主任駱惠寧在場迎接。新華社
■習近平與夫人彭麗媛乘高鐵抵港，林鄭月娥與丈夫林兆波，以及中聯辦主任駱惠寧在場迎接。新華社
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