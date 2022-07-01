七一升旗禮今舉行 習為新政府官員監誓

升旗儀式中，警察樂隊將會奏樂，並由歌唱家陳永和譚樂軒領唱國歌；特區政府紀律部隊將會在空中和海上敬禮。升旗儀式結束後，特區政府會在會展三樓大會堂舉行慶祝香港回歸祖國二十五周年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮。據悉，習近平亦會會見駐港部隊，之後會返回內地，結束訪港行程。
政府提醒，今日升旗儀式不會設立公眾觀禮區，警方會在金紫荊廣場一帶實施交通管制措施，屆時只有持有效通行證的人士才可進入該區。此外，被傳媒問及會否出席活動，前行政長官董建華辦公室透過公關回覆指，董建華目前正休假，不作回應。
今天七月一日，是香港回歸二十五周年的大日子，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平昨午乘高鐵專列來港，展開視察行程。習近平抵埗後發表簡要講話，強調「一國兩制」具有強大生命力，是個好制度，「歷經風...
2022-07-01
北約峰會在西班牙馬德里召開，周三通過的十年戰略概念文件，首次將中國列為戰略重點之一。北約秘書長斯托爾滕貝格表示，北約未有將中國視為敵人，但須看清中國對北約構成的挑戰。斯托爾滕貝格（見圖）在記者會上指出...
2022-07-01
敍利亞承認烏克蘭東部頓巴斯兩個分離地區的獨立地位，烏克蘭隨後宣佈與敍利亞斷交。俄羅斯總統普京則再度重申，俄方最終目標是解放整個頓巴斯地區。敍利亞與俄羅斯的關係密切，該國外交部周三發表聲明指出，敍利亞決...
2022-07-01
焦點新盤由信和、嘉華、招商局置地及港鐵合作發展的將軍澳日出康城凱柏峰Ⅰ昨日進行首輪銷售，涉及238伙，項目推售僅3小時即告沽清，買家以年輕客主導。凱柏峰I昨日位於尖沙咀商場售樓處，早上9時前已有大批準...
2022-07-01
港股上半年最後一個交易日，大市反覆跌逾百點，恒指收報21859點，跌137點，成交金額1514.7億元，全日波幅392點。恒指半年累計跌1538點，跌幅6.57%。分析料恒指短期走勢未至太差，料會於2...
2022-07-01
今夏擾攘多時後，比利時射手盧卡古周三正式由車路士借回國際米蘭，新球季將穿起九十號球衣。新魔獸直言重返藍黑軍團感覺就似回家一樣，球衣新號碼更惹人猜想。盧卡古上季由國米重投藍獅後，各賽事上陣四十四場只入十...
2022-07-01
「樂壇校長」譚詠麟相隔4年，推出全新專輯《傾．聽》，將自己喜歡嘅8首流行歌曲，重新演繹為廣東歌。71歲嘅阿倫出道超過40年，但對音樂熱誠不變，揚言最快喺80歲後才諗退休問題，他唯一肯定，會好好為26歲...
2022-07-01
國家主席習近平昨午乘坐專列來港，出席香港回歸二十五周年的慶祝活動，今天將為第六屆政府主要官員監誓，彰顯習主席以行動支持特區政府和全體香港人。抵埗之後，他發表重要講話，當中引用《荀子．修身》中的名句：「...
2022-07-01
第五場四班一○○○米。近期的四班一千米都由「神速奔馳」、「輗多福」等連捷馬壟斷，難得今次強手盡去，應輪到一批此程位置馬抬頭。牌面上，「威妙星」季中休出後一連兩仗都只負於「輗多福」，今次排十三檔亦有利；...
2022-07-01