七一升旗禮今舉行 習為新政府官員監誓

為慶祝香港特別行政區成立二十五周年，七一升旗禮將於今早上八點在灣仔會展金紫荊廣場舉行。據悉，升旗禮之後，灣仔會展將會舉行慶祝香港回歸祖國二十五周年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮，國家主席習近平屆時將會發表重要講話，並為候任行政長官李家超和第六屆特區政府主要官員監誓。



升旗儀式中，警察樂隊將會奏樂，並由歌唱家陳永和譚樂軒領唱國歌；特區政府紀律部隊將會在空中和海上敬禮。升旗儀式結束後，特區政府會在會展三樓大會堂舉行慶祝香港回歸祖國二十五周年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮。據悉，習近平亦會會見駐港部隊，之後會返回內地，結束訪港行程。



政府提醒，今日升旗儀式不會設立公眾觀禮區，警方會在金紫荊廣場一帶實施交通管制措施，屆時只有持有效通行證的人士才可進入該區。此外，被傳媒問及會否出席活動，前行政長官董建華辦公室透過公關回覆指，董建華目前正休假，不作回應。