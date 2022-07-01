澳門增88個案 建築博彩業須報快測結果

澳門前日新增八十八宗新冠病毒陽性個案，今輪疫情累計五百七十二人染疫。當局日前要求建築業和博彩業員工，今天起進入工作場所時須持有四十八小時內核酸陰性證明，令全澳各核酸檢測站外出現人龍。局方昨天指核酸站人員聚集，不利抗疫，改為要求有關從業員申報快速抗原檢測結果。



此外，市政署公佈，一批由台灣地區進口的芒果樣本前晚新冠檢測呈陽性，涉事二十箱共重一百公斤的貨物已全數封存銷毀，署方會暫緩涉事廠商相同來源產品的入口一周。



內地前天則新增三十九宗本土病例，江蘇及安徽分別佔十四及十三宗，深圳亦有四宗。