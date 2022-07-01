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美股中段跌465點

2022-07-01 列印
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雖然經濟數據顯示美國通脹壓力減輕，但市場憂慮企業盈利欠佳，令美股開市後大幅下挫。杜指中段報三○五六三點，跌四百六十五點；納指則報一○九○七點，跌二百七十點。滙控美國預託證券價格見五十點六三港元，跌一點零二港元；騰訊則見三百四十九點○二港元，跌五點三八港元。
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