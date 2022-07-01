美股中段跌465點
乘高鐵抵港 分批見政界人士 習近平指港浴火重生 證一國兩制生命力
今天七月一日，是香港回歸二十五周年的大日子，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平昨午乘高鐵專列來港，展開視察行程。習近平抵埗後發表簡要講話，強調「一國兩制」具有強大生命力，是個好制度，「歷經風...
2022-07-01
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
北約秘書長澄清 未將中國視為敵人
北約峰會在西班牙馬德里召開，周三通過的十年戰略概念文件，首次將中國列為戰略重點之一。北約秘書長斯托爾滕貝格表示，北約未有將中國視為敵人，但須看清中國對北約構成的挑戰。斯托爾滕貝格（見圖）在記者會上指出...
2022-07-01
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
普京：俄最終目標為解放頓巴斯 敍烏斷交承認烏東2分離地區獨立
敍利亞承認烏克蘭東部頓巴斯兩個分離地區的獨立地位，烏克蘭隨後宣佈與敍利亞斷交。俄羅斯總統普京則再度重申，俄方最終目標是解放整個頓巴斯地區。敍利亞與俄羅斯的關係密切，該國外交部周三發表聲明指出，敍利亞決...
2022-07-01
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
凱柏峰I首輪238伙即日沽清
焦點新盤由信和、嘉華、招商局置地及港鐵合作發展的將軍澳日出康城凱柏峰Ⅰ昨日進行首輪銷售，涉及238伙，項目推售僅3小時即告沽清，買家以年輕客主導。凱柏峰I昨日位於尖沙咀商場售樓處，早上9時前已有大批準...
2022-07-01
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
港股半年累插1538點 中海油漲43%藍籌稱王
港股上半年最後一個交易日，大市反覆跌逾百點，恒指收報21859點，跌137點，成交金額1514.7億元，全日波幅392點。恒指半年累計跌1538點，跌幅6.57%。分析料恒指短期走勢未至太差，料會於2...
2022-07-01
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
回歸國際米蘭 渣古90號
今夏擾攘多時後，比利時射手盧卡古周三正式由車路士借回國際米蘭，新球季將穿起九十號球衣。新魔獸直言重返藍黑軍團感覺就似回家一樣，球衣新號碼更惹人猜想。盧卡古上季由國米重投藍獅後，各賽事上陣四十四場只入十...
2022-07-01
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
出新碟要唱到80歲 譚詠麟落閘禁兒子繼承衣鉢
「樂壇校長」譚詠麟相隔4年，推出全新專輯《傾．聽》，將自己喜歡嘅8首流行歌曲，重新演繹為廣東歌。71歲嘅阿倫出道超過40年，但對音樂熱誠不變，揚言最快喺80歲後才諗退休問題，他唯一肯定，會好好為26歲...
2022-07-01
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
李一飄 - 堅持「一國兩制」 香港定必更美好｜社論
國家主席習近平昨午乘坐專列來港，出席香港回歸二十五周年的慶祝活動，今天將為第六屆政府主要官員監誓，彰顯習主席以行動支持特區政府和全體香港人。抵埗之後，他發表重要講話，當中引用《荀子．修身》中的名句：「...
2022-07-01
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
仲達 - 值得再追 幸運之神｜頭號目標
第五場四班一○○○米。近期的四班一千米都由「神速奔馳」、「輗多福」等連捷馬壟斷，難得今次強手盡去，應輪到一批此程位置馬抬頭。牌面上，「威妙星」季中休出後一連兩仗都只負於「輗多福」，今次排十三檔亦有利；...
2022-07-01
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6