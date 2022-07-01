國際賽首締佳績 展現「永不放棄」精神 港女排創奇蹟稱霸亞洲挑戰盃

■港隊有三位球員獲得個人獎項：彭泳琳（右）獲選為最佳主攻手，劉顥婷（中）被選為最佳攔網手，隊長詹穎琳（左）則成為最有價值球員。 香港排球總會圖片

香港女子成年排球代表隊到泰國參加第三屆亞洲女排挑戰盃，勇奪冠軍，創下香港排球代表隊於國際比賽歷來最佳成績，奪得首個大型比賽冠軍。隊長兼挑戰盃最有價值球員詹穎琳，更以「奇蹟」來形容今次奪冠旅程。港隊在前日賽事煞科日，直落三局擊敗烏茲別克，奪得本次賽事冠軍。港隊先後擊敗馬來西亞及新加坡，以及三比二反勝印度，最終再直落三局擊敗烏茲別克，奪得亞洲挑戰盃冠軍。4戰全勝刷光輝新一頁香港排球總會形容港隊對印度時，展現「永不放棄」精神，反勝對手，由於泰國U20在今屆以表演性質參賽，與其他五隊的對賽成績不會計算在內，因此港隊以四戰全勝姿態捧盃。過去多年在國際比賽中，港隊最好成績都只能以第四名完成；今次亞洲挑戰盃除了首次打入頭三名，更摘下首個國際比賽冠軍，為香港排球代表隊寫下光輝新一頁。香港排球總會執行委員會主席趙文憲感謝港隊球員及教練團的付出，球員於疫情期間努力不懈，以不同形式訓練，為賽事作最好的準備。今次比賽全面發揮個人潛能及團隊力量，取得佳績。全靠每場比賽有策略部署隊長兼獲最有價值球員的詹穎琳，以「奇蹟」形容奪冠旅程：「能夠克服各個挑戰，全靠每場比賽前都對對手有策略性部署，加上經驗球員與年輕球員的化學作用，成就我們今次的冠軍。」詹穎琳亦指，今次比賽為球隊打下強心針：「未來的風格，就可以打得更快，部署更多戰術，趕上世界球壇的趨勢，並且繼續秉持香港永不放棄的精神，打出自己風格。」