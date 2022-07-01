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電纜橋火災釀大停電 41%受訪者不滿政府應變

2022-07-01 列印
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元朗電纜橋起火引致新界西北大停電事件，惹來市民不滿！香港研究協會訪問一千一百三十四名十八歲或以上市民，逾四成人不滿政府應對起火事件的表現。

就早前電纜橋起火引致大停電事件，有四成一受訪者指「不滿意」政府應對事件的表現，表示「一半半」的佔兩成三，「滿意」的只佔一成七；至於電力公司應對表現，表示「不滿意」的佔三成，「滿意」的則佔兩成三，三成二受訪者指「一半半」，反映市民普遍認為，政府及電力公司的表現均有較大改善空間。
64%贊成啟動緊急警示

調查中亦發現，有意見認為停電事件中，政府應啟動緊急警示系統，通知市民最新情況，共有六成四受訪者表示「非常贊成」及「比較贊成」，反映市民認為事件的嚴重性，並非如政府部門所述為個別事件。
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