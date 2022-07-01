5月零售值跌1.7% 汽車最弱珠寶反旺

本港今年五月零售業總銷貨價值臨時估計為二百九十一億元，按年下跌百分之一點七，四月則升百分之十一點七；至於總銷貨量亦由升百分之八，轉為跌百分之四點九。汽車及汽車零件的銷售價值跌幅最大，大跌近三成二，但珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物則升逾百分之七。



政府統計處昨公佈，今年首五個月零售銷貨值按年跌百分之二點九，藥物及化妝品銷貨值下跌百分之五點三；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物則升逾百分之七。



政府發言人表示，零售銷貨價值五月轉為輕微下跌，但受惠本地疫情緩和及消費券計劃，四至五月合計零售銷貨價值按年升百分之四點七，比首季的下跌百分之七點六顯著改善；只要本地疫情維持受控，零售業務應可繼續恢復。