世衞：猴痘恐傳染婦孺

世界衞生組織早前舉行緊急會議後表示，猴痘疫情不構成「國際關注的突發公共衞生事件」。但世衞近日指，猴痘恐已入侵孕婦及兒童等高危群體，情況非常嚴重，正密切追蹤疫情，並將盡快重新召集委員會重新評估。



世衞總幹事譚德塞指出，正在調查有關兒童感染猴痘的報告，其中包括英國兩宗，以及西班牙和法國公佈的病例。目前的兒童病例中，沒有重症，但擔心猴痘疫情持續擴散。他呼籲，各國應盡快通過加強檢測來增強疫情監控力度，並藉着大型集會等場合，向民眾傳播有關預防感染的正確信息，世衞正與同性戀、雙性戀、跨性別關注組織等合作，推廣有關訊息。