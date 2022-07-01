食署搗無牌凍房拘１人

食環署昨在北區坪輋搗破一間無牌凍房，拘捕一人，就涉嫌經營無牌凍房展開檢控程序，並在該處所搜獲約一萬九千二百一十公斤附有衞生證明書的冰鮮家禽及野味、約一萬九千五百七十公斤附有衞生證明書的冷藏家禽，另檢獲約二百六十公斤沒有衞生證明書的冰鮮家禽及內臟，並已銷毀。



根據《食物業規例》，經營無牌凍房一經定罪，最高可被判罰款五萬元及監禁六個月。署方指會繼續打擊無牌經營食物業。