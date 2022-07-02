前男友涉下毒手 置浴缸放血 瑜伽美女教練 酒店中逾30刀亡

■疑兇勞X銘。

■警員展示案中兇刀。

■染血牀單。

年輕貌美女瑜伽教練，本周三隨前度男友離開深水埗住所失蹤一日後，前晚被發現在油麻地一間酒店房內，身中逾三十刀慘死。警方重案組與法醫調查發現，女死者左胸及喉嚨各一刀，疑為致命傷。死者前男友涉謀殺被捕，不排除有人不甘分手，於酒店佈局下毒手。二十三歲女死者周慧賢（洋名Aqua），為瑜伽教練，活躍於社交媒體，不時上載生活照及瑜伽照；二十八歲疑兇勞X銘（Alex Lo），報稱無業，與家人居住藍田康雅苑B座，兩人曾為情侶。據稱，本周三周母與女兒失去聯絡，周原定前日凌晨乘飛機往美國受訓，但沒有登機，母親擔心，和朋友當日往黃大仙警署報案。警方指，女死者生前患有情緒病，警方高度重視，將案件列為「高危失蹤人士」案件，立即啟動機制，採取主動措施調查，包括在接到報案後，即派人員在死者深水埗愛海頌住址一帶調查，希望找到目擊人士提供線索；約下午二時許，警方於康雅苑尋獲死者前男友調查，有人聲稱不知道死者行蹤，沒有任何資料提供。警方持續調查，翻查死者住所閉路電視等，發現死者和前男友本周三下午四時許一起離開住所，過程和平，案件交由東九龍總區失蹤人口調查組繼續調查。前男友投案 交出酒店房卡警方油尖警區助理指揮官賈錦琳警司直言，案件令人髮指，警方接獲失蹤人口報告後，同日傍晚時份，該名勞姓疑犯與其法律代表到達黃大仙警署報案室，聲稱與一宗失蹤人口案件有關，亦得悉警方正尋找他；其間有人將一張酒店房卡交予警員，上面印有尖沙咀雅翔道麗思卡頓酒店名稱及房間號碼，隨後一言不發等候調查。直至晚上十時，油尖警區接獲黃大仙警區人員通知，指酒店房內疑有一名失蹤人士，趕至酒店，發現房內有打鬥痕跡、佈滿血跡；女死者浸在浴缸中，浴缸內浸滿水至沒頂，已無生命跡象，料她中刀後被抬至浴缸放血，警方在浴缸發現一柄二十七厘米長的利刀，當中刀鋒長二十二厘米，相信疑犯自行在案發現場附近購買，隨即將該疑犯拘捕。法醫到場檢查女死者傷勢，發現其手、腳及身體前後，有多達逾三十處刀傷，其中左胸前有八吋長刀傷、喉嚨亦有刀傷，相信兩處為致命傷；死亡時間，推算不超過二十四小時，警方正循感情或金錢等方向調查。警指無證據顯示死者「接客」至於涉案酒店房間，是由被捕人在六月二十八日租用，原本租一天，隨後被捕人自行落樓續租至三日兩夜。此外，網上有指受害人疑因「接客」而導致殺身之禍，賈錦琳表示，警方在調查上並無聽到此類講法及資訊。警方昨日凌晨時份押同被捕疑兇返回其位於藍田康雅苑寓所搜屋，將其押至附近一個停車場搜查其平治座駕。疑犯當時戴上頭套、雙手反縛，大約個多小時後，被押到警署繼續扣查。