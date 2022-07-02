疑兇醉心武術 曾為港贏獎項

涉嫌殺害女瑜伽教練前男友，在兇案曝光後，即被網民大起底，被冠以「世紀大賤男」，欠債、「搞大人個肚，逼人落仔」、打女人樣樣齊；有人指他十多年前曾是傑出運動員，代表香港囊括多項青少年武術獎牌包括太極拳獲得金牌，太極劍獲得銀牌，亦曾榮獲傑出運動員獎。



二十八歲疑兇勞X銘（Alex Lo），曾就讀馬鞍山某中學，與家人居住藍田康雅苑，早年醉心武術，曾為香港武術代表隊成員；二○○八年代表香港參加第二屆世界青少年武術錦標賽，在二十三式太極拳獲得金牌，於三十二式太極劍獲得銀牌，槍術亦得第四名，且曾榮獲二○○九年傑出青少年運動員獎。

傳情慾照威脅舊愛復合



消息稱，勞與周慧賢拍拖一段日子，離離合合，數月前女死者稱遭男友要脅，前往黃大仙警署報警，有人指遭男友襲擊及以情慾照作威脅；其後兩人復合，近數月感情又亮起紅燈，女死者決定分手，疑有人箍煲不遂因愛成恨。本周三下午四時許，勞前往深水埗愛海頌將女事主接走，女方從此下落不明。



周慧賢住所大廈的「天眼」片段，拍到涉案前男友自行「拍卡」進入大廈，當時於下午約四時三十四分，疑兇身穿黑色衫、白色短褲、波鞋及戴黑色口罩，大廈大堂並未見有保安員，疑兇直接上樓；約六分鐘後，約下午四時四十至四十二分，Aqua與疑兇乘搭升降機離開，在升降機內兩人有所交談，疑兇曾伸手向周女，周女則從手袋拿出手機撳電話。



未幾，升降機抵達某樓層，外面有數人等候，惟兩人未有即時步出，疑兇曾再按升降機按鈕，其後周女拖手將男方帶離升降機。警方經調查後相信是該名男子是其前男友，但向他了解時，對方當時聲稱對女方的失蹤並不知情。