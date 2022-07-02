新一屆政府要提高治理水平 切實排解民生憂難 ﻿習近平：須關愛青年 一國兩制沒有理由改變﻿

國家主席習近平昨出席慶祝香港回歸二十五周年大會，發表重要講話，強調「一國兩制」符合國家、民族根本利益，「這樣的好制度沒有任何理由改變，必須長期堅持。」習近平亦提出「四點希望」，包括新一屆政府要提高治理水平、切實排解民生憂難等，強調「香港不能亂、也亂不起」，且要特別關心關愛青年人。香港要堅持「四點必須」，包括堅持落實愛國者治港，管治權需牢牢掌握在愛國者手中等。



習近平強調本港未來五年，是開創新局面、實現新飛躍的關鍵期，對新一屆政府寄予厚望。他強調：「『一國兩制』是經過實踐、反覆檢驗的。符合國家、民族根本利益，符合香港、澳門根本利益。這樣的好制度沒有任何理由改變，必須長期堅持。」他相信，在中央堅定支持、「一國兩制」方針堅實保障下，本港定能創造更大輝煌。

「香港不能亂也亂不起」



同時，習近平對新一屆政府提出「四點希望」，首要是需提高治理水平，以實際行動貫徹「一國兩制」方針，維護《基本法》權威；第二是增強發展動能，要全力支持香港抓住國家發展機遇，主動對接「十四五」規劃、粵港澳大灣區建設及「一帶一路」國家發展策略。



第三點希望是新政府要切實排解民生憂難，習近平特別提到，「當前香港最大的民心，就是盼望生活變得更好，盼望房子住得更寬敞一些、創業的機會更多一些、孩子的教育更好一些、年紀大了得到的照顧更好一些。民有所呼，我有所應。新一屆特別行政區政府要務實有為、不負人民。」



第四點希望是社會共同維護香港的和諧穩定，習近平強調：「香港是全體居民的共同家園，『家和萬事興』。經歷了風風雨雨，大家痛感香港不能亂、也亂不起。」



習近平又提到「四個必須」，包括一、必須全面貫徹「一國兩制」的方針，強調維護國家主權、安全和發展利益，這是「一國兩制」方針的最高原則，特區所有居民應自覺尊重和維護國家根本制度；二、必須堅持中央全面管治權，以及保障特區高度自治權相統一；三、必須落實愛國者治港，強調世上沒有國家或地區人民，會允許不愛國，甚至賣國、叛國的勢力或人物掌握政權，把管治權牢牢掌握在愛國者手中，這是保證特區長治久安的必然要求，任何時候都不能動搖。四、必須保持香港獨特地位和優勢，中央完全支持香港鞏固國際金融、航運和貿易中心的地位。