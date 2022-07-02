《人民日報》：一國兩制解歷史問題

內地官媒《人民日報》發表署名文章，指「一國兩制」是解決歷史遺留的香港問題的最佳方案，也是香港回歸祖國後保持長期繁榮穩定的最佳制度。文章指，受各種內外複雜因素影響，反中亂港活動猖獗，香港局勢一度出現嚴峻局面。惟目前已由亂到治，正處在由治及興的關鍵時期。事實將繼續證明，堵塞漏洞、彌補缺陷、兼顧各方利益的「一國兩制」制度體系，將更好維護國家主權、安全、發展利益，更好落實中央全面管治權，更好促進香港長期繁榮穩定。

《環球時報》：《國安法》斬斷亂港勢力



《環球時報》發表社評，指歷史見證「一國兩制」這個創舉，在香港落地生根、開花結果。但文章提到七國集團（G7）峰會呼籲，尊重香港的權利和自由，認為是美國等西方政客至今不忘對香港的殖民舊夢，妄想把香港當做反華橋頭堡。文章提到，反中亂港勢力的干涉之手，已被《國安法》斬斷，香港市民的國家安全意識空前凝聚，反中亂港勢力的干擾破壞必然是徒勞。