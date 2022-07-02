升旗儀式於灣仔金紫荊廣場舉行，卸任的行政長官林鄭月娥和丈夫林兆波、全國政協副主席兼前特首梁振英伉儷、前特首曾蔭權伉儷亦有出席。但全國政協副主席、前特首董建華未有現身。受疫情影響，今年儀式繼續不設公眾觀禮區。同時，中聯辦亦舉行升國旗儀式，中聯辦主任駱惠寧及幹部員工在辦公樓前莊嚴肅立，五星紅旗冉冉升起。此外，包括樹仁大學、都會大學、教育大學、中文大學等多間大學，昨早都在各自校園內舉行升旗禮。
3號風球舉行升旗儀式
升旗儀式於灣仔金紫荊廣場舉行，卸任的行政長官林鄭月娥和丈夫林兆波、全國政協副主席兼前特首梁振英伉儷、前特首曾蔭權伉儷亦有出席。但全國政協副主席、前特首董建華未有現身。受疫情影響，今年儀式繼續不設公眾觀禮區。同時，中聯辦亦舉行升國旗儀式，中聯辦主任駱惠寧及幹部員工在辦公樓前莊嚴肅立，五星紅旗冉冉升起。此外，包括樹仁大學、都會大學、教育大學、中文大學等多間大學，昨早都在各自校園內舉行升旗禮。
前男友涉下毒手 置浴缸放血 瑜伽美女教練 酒店中逾30刀亡
年輕貌美女瑜伽教練，本周三隨前度男友離開深水埗住所失蹤一日後，前晚被發現在油麻地一間酒店房內，身中逾三十刀慘死。警方重案組與法醫調查發現，女死者左胸及喉嚨各一刀，疑為致命傷。死者前男友涉謀殺被捕，不排...
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「一帶一路」項目收成期 巴基斯坦卡洛特水電站啟用
中國「一帶一路」多個項目最近進入收成期。巴基斯坦卡洛特水電站歷時七年，終於在六月二十九日正式開始投入運營，這是「一帶一路」其中一個重點項目。卡洛特水電站是中巴經濟走廊首個水電投資項目，由中國三峽集團為...
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連燒2天仍未撲熄 「天空之城」遭山火威脅
秘魯著名旅遊景點印加古城馬丘比丘（Machu Picchu）遭山火威脅。馬丘比丘附近山林周二起發生山火，由於山區位置偏遠增加了救火工作的難度，令山火至周四仍未撲熄。這場山火是由農民焚燒野草和碎屑，準備...
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佳悅示範單位多面睇
市區盤趁勢應市，力吸上車客。佳寧娜及宏達控股發展的長沙灣佳悅日前開價，首批50個單位，全數低於600萬，折實入場約345.95萬起，並已開放示範單位及收票，料本月開售。佳寧娜地產董事總經理兼項目負責人...
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騰訊字節傳再裁員 或涉數千人
《華爾街日報》報道引述引述騰訊（700）、字節跳動等現任和前任員工表示，這兩間公司正展開新一輪裁員，最新一輪成本削減行動將影響到數以千計的員工。騰訊沒回應該報道的評論請求。另外，騰訊收購的短視頻平台V...
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大聖駕到！庸者必OUT 「洛城鋒」自救
美職西岸一哥FC洛杉磯早前簽下威爾斯國腳加里夫巴里，鋒線如虎添翼。此子最快下一輪方可首度披甲，該隊周六聯賽作客溫哥華白帽，陣中加納翼鋒奧普古勢傾力爭取士哥率隊取勝，以保隊中地位，客勝可作過關膽。（No...
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古天樂古巨基組公司 頭炮力捧新人 《造星III》CY未見過老闆 視Eason為目標
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林月庭 - 國寶之美｜甘美人生
踏入故宮博物館的大紅門，如劉姥姥遊大觀園，國寶文物，目不暇給，每一件文吸引人佇足，看上半天。幾件瓷器之作，民間用品，造型高雅雋永，色彩鮮艶繽紛。身旁的錶迷朋友說，近年名貴手錶品牌，潮興明亮的黃色、綠色...
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峰爭捧走粵港盃 蔡約翰蔡明紹齊三W韋小寶爆冷贏回歸盃
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