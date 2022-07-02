3號風球舉行升旗儀式

特區政府昨早在三號風球下舉行升旗儀式，行政長官李家超伉儷與新一屆政府官員等出席。護旗隊以中式步操進場，把國旗及區旗升上旗桿，全場嘉賓肅立並高唱起國歌。隨後，政府飛行服務隊直升機掛着國旗和區旗飛過維港上空；消防輪及水警輪在會展對開的海面射水敬禮。



升旗儀式於灣仔金紫荊廣場舉行，卸任的行政長官林鄭月娥和丈夫林兆波、全國政協副主席兼前特首梁振英伉儷、前特首曾蔭權伉儷亦有出席。但全國政協副主席、前特首董建華未有現身。受疫情影響，今年儀式繼續不設公眾觀禮區。同時，中聯辦亦舉行升國旗儀式，中聯辦主任駱惠寧及幹部員工在辦公樓前莊嚴肅立，五星紅旗冉冉升起。此外，包括樹仁大學、都會大學、教育大學、中文大學等多間大學，昨早都在各自校園內舉行升旗禮。